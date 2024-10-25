柯基萬聖節「扮吐司」　屁屁套麵包袋無違和吸1400萬點閱

▲柯基被飼主打扮成吐司，雖然無奈但還是乖乖配合。（圖／翻攝自Ｘ／ぱんコーギー）

記者賈沐蓉／綜合報導

萬聖節即將到來，日本一隻名叫麵包(ぱん)的柯基犬被飼主扮成「烤吐司」，身上套著吐司塑膠袋，眼神雖然很無奈但還是乖乖配合。這張可愛又搞笑的照片在X平台上已經快達到1400萬次的點閱率。

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▲麵包：可以不要這樣出門嗎...（圖／翻攝自Ｘ／ぱんコーギー）

根據飼主在網路上的分享，可以看到麵包身上穿著吐司塑膠袋，剛好包住牠毛茸茸的屁股，袋上還寫著「雙倍柔軟，連吐司邊都很軟」的廣告詞，配上柯基本身的毛色，讓牠秒變新鮮吐司。照片中的麵包看起來對這套裝扮不太滿意，但還是一臉無奈的穿著，讓飼主笑稱「我做了一套萬聖節裝，但總有人不開心」。

平時麵包也是隻很溫柔的狗狗，不但可以跟家裡的小弟弟在同張床上睡覺，還可以提供陪玩服務，唯一的缺點就是會想偷吃弟弟的米餅，同時飼主也非常寵愛麵包，給牠了買很多好看的衣服，也做過鮮食給牠吃，牠的「屁屁吐司照」也替網友帶來了許多歡樂，紛紛在底下留言「好可愛！」、「連吐司邊都很軟ww」、「看起來很美味」。

▲麵包與弟弟一起在同張床上睡覺。（圖／翻攝自Ｘ／ぱんコーギー）