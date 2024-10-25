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住宅地下發現蛇窩　女崩潰「抓出17條活蛇」萬頭攢動畫面曝

住宅地下狹小空間居然有蛇窩　女一口氣「抓出17條活蛇」崩潰。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Kim）

▲女子意外發現蛇窩。（圖／翻攝自YouTube／Kritter Kim）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名野生動物清除專家接到屋主通報發現住家有蛇，由於已經過了幾天，她原本不抱期待自己能夠抓到蛇，沒想到鑽進屋內狹小空間中發現蛇窩，一口氣抓出17條蛇。

野生動物清除女專家漢斯(Kimra Hines)近來在臉書上分享，她19日接獲一名屋主求救，對方在密蘇里州克拉克郡(Clark)的房產中發現有蛇，希望她能前去幫忙。

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漢斯和屋主解釋，由於她從愛荷華州出發到密蘇里州會需要幾天的時間，有可能她到達時蛇早就不在了，但是屋主十分堅持，為了讓屋主安心她還是決定前往。

漢斯表示，她原本計畫在屋主家中各處進行檢查，幫忙封住可能會讓蛇跑進來的入口，沒想到意外在廚房壁板和地基相接處發現一個洞，進去下方狹小空間後發現多條活蛇，立即拿著捕蛇工具、前前後後一共抓了17條蛇出來。

漢斯後來將影片分享在網路上，聲稱這是她職業生涯中遇過最恐怖的案件。她表示，這次所抓到的蛇品種大多是鼠蛇(Rat snake)與藍遊蛇(Blue racer)，裡面還有發現牛蛇(Bull snake)，雖然看起來十分嚇人，但都是無毒蛇。

關鍵字： 蛇窩愛荷華州密蘇里州Kimra Hines北美要聞

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