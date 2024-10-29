米克斯戴頭套初體驗嚇到「原地石化」　瞳孔地震坐姿端正不敢動

實習記者陳安榆／綜合報導

2歲多的米克斯「Sekiz」初次體驗戴頭套，透過減敏訓練來熟悉異物，緊張的牠像被定身了一樣，原地石化一動也不動，連飼主媽咪叫牠也都沒反應。媽媽翻開頭套時發現牠的表情超級驚恐，沒想到Sekiz表現得如此震驚，瞳孔地震又手足無措的冏樣讓家人笑翻。

▲Sekiz一臉驚恐，原地懷疑狗生。（圖／翻攝自IG／@yedidiary）



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IG@yedidiary時常分享兩隻米克斯犬的日常，姐姐「Yedi」和妹妹「Sekiz」感情非常好，時常黏在一起貼貼。這天飼主讓牠們試戴看看伊莉莎白型的頸圈，利用正向讚美的的模式，循序漸進地降低狗狗對恐懼事物的敏感程度，想不到兩隻戴上套子後像被封印一樣，連媽媽說出「肉肉」的誘惑都不管用，嚇得完全不敢動。

▲兩姊妹感情非常好。（圖／翻攝自IG／@yedidiary）



飼主在貼文中提到，自己本來想記錄培訓的過程，沒想到變成搞笑影片，發佈至今高達5.7萬觀看數，網友紛紛留言「請問是家具店新出的落地燈嗎？」、「表情是：現在發生了什麼事嗎？」、「戴上去變成傘蜥蜴」、「坐姿超端正」，大家都被這麼呆萌的反應融化。

▲米克斯犬Yedi和Sekiz。（圖／翻攝自IG／@yedidiary）