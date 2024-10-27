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東森寵物6周年！藍鑽貓砂349元、飼料買一送一　多元支付回饋加倍

東森寵物六周年慶。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物提供多元支付服務，包含Line pay、台灣pay、全盈pay、全支付通通有。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

作為全台最大連鎖寵物店，東森寵物自成立以來不僅提供眾多寵物用品及飼料，更涵蓋精緻美容、住宿及專業獸醫服務。為慶祝六週年，東森寵物推出一系列超值優惠與支付回饋活動，活動延長至12月31日，讓寵物飼主享受更多購物樂趣與優惠驚喜。

六週年慶瘋狂折扣！買一送一、限時特價熱力開跑

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為慶祝六週年，東森寵物推出多項限時折扣，最受歡迎的品牌飼料買一送一活動熱烈進行中！此外，EverClean藍鑽貓砂25lb系列指定款驚喜特價$349元（原價$1,027元），立省678元！這還沒完，E幣回饋再加碼，消費即享10%回饋，雙重好禮送不停，優惠錯過不再！

東森寵物六周年慶。（圖／東森寵物提供）

▲藍鑽貓砂特價25lb驚喜特價$349元，優惠最超值。（圖／東森寵物提供）

多元支付回饋，省錢更方便！讓每次消費更超值！

本次活動期間，東森寵物與多家支付平台合作，回饋加倍。2024年11月1日起使用台灣Pay結帳，滿千立享20%回饋，等於滿千現折200，單筆消費最高可折600塊！總回饋額度高達115萬，額滿即停，超殺回饋是本次週年慶最大的亮點。
使用全支付結帳，消費者可享高達9%回饋，且活動延長至12月31日，每筆消費都能獲得4.5%回饋（每週上限50點），讓每次購物都充滿划算驚喜！

使用LINE PAY支付的消費者，每週都可以領取9折券，單筆消費滿200元即可參加，最高享50元折扣！（9折券每週數量有限！週週領週週用超好康～），綁定永豐DAWAY卡還可以再享最高5%回饋。

全盈+PAY用戶也享有寵物加碼三重奏！第一重：活動期間於東森寵物消費滿1,000元，即可獲得8%的回饋，最高可得80元儲值金。（此活動限量3,000筆，先到先得）
第二重：玉山銀行首次綁定全盈+PAY消費滿200元，即贈50元儲值金。（上限50元，限量13,000名）。
第三重：兆豐銀行首次綁定全盈+PAY消費滿100元，即享20%儲值金回饋！

東森寵物除了提供最優質的寵物產品，還與多家支付平台及銀行合作，讓消費者享有更多回饋與便利。活動詳情及更多優惠資訊，請持續關注東森寵物官網。

【東森寵物資訊】

東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/
東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/
東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 東森寵物東森寵物周年慶東森寵物6周年

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