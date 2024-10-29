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11歲貴賓犬夢中被嬰兒哭聲吵醒　沒睡飽「瞇眼臉無奈」：我太難了

實習記者陳安榆／綜合報導

11歲的貴賓犬「樂樂」最喜歡上床睡覺，高齡的牠彷彿看破一切紅塵，對任何事都是高冷的模樣，就算被家裡面的小寶寶大哭大鬧吵醒，也頂多微微抬頭瞄一眼，瞇瞇眼配上無奈的表情看看發生什麼事，彷彿在說「有需要哭的那麼驚天動地嗎？」，接著繼續紋絲不動的撇頭就睡。

▲（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

▲樂樂的表情超無奈。（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

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飼主@_xi.chen_在Threads上發文，家中一共有三隻狗，其中樂樂總是要跳上床才肯睡覺，就連幼嬰哭鬧牠也不願移動下床，總是用一臉拿寶寶沒辦法的表情盯著他，意外的讓人覺得就像老奶奶一樣，有點慈祥又有點寵溺媽媽也調侃「樂樂：我吃到11歲了，還要被嬰兒的哭聲吵醒......我小時候也沒這樣哭啊」，影片一發佈馬上爆紅。

▲（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

▲被嬰兒吵醒也無可奈何。（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

貼文目前已經有高達16萬次的瀏覽，網友也紛紛留言「狗狗：這孩子又不是我生的 為什麼要我來顧！」、「這跟我阿媽被吵醒的表情一模模ㄧ樣樣」、「感覺顧整天了很疲憊」、「那個眼神會說話」、「牠一定想說自己生的自己顧」，不言而喻的神態讓眾人笑翻。

▲（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

▲樂樂個性溫馴。（圖／翻攝自Threads／@_xi.chen_）

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關鍵字： 樂樂貴賓無奈奶奶嬰兒搞笑溫馨

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