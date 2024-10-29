愛犬送寵物旅館突失蹤死亡　夫妻調監視器目睹「遭機車拖行凌虐」

▲飼主發現寵物犬生前遭虐。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度德里一對夫妻因為要出遠門探望兒子，所以將寵物犬米洛(Milo)交給當地一間寵物旅館幫忙照顧，沒想到被寵物店告知寵物逃跑後死亡，他們調閱路上監視器調查，卻看到米洛被人用機車拖行的殘忍畫面，決定要控告寵物店。

居住在德里Mayur Vihar區的一對老夫婦近來控告位於諾伊達(Noida)的當地寵物店Paw's Point。女飼主妮維蒂塔(Nivedita Ghosh)向警方投訴，他和丈夫近來前往瓦多達拉市(Vadodara)探望兒子，突然被寵物店老闆夏爾馬(Swati Sharma)告知寵物犬死亡。

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妮維蒂塔表示，在他們要返回德里前一天，夏爾馬突然打電話來說，會幫米洛提供免費的寵物美容服務，他們同意後隔天又接到電話，被夏爾馬通知寵物犬逃出寵物旅館失蹤。

妮維蒂塔與丈夫返家後為了找到寵物前往警局報案，然而警方調閱監視器，發現2名男子騎著機車在後方一路拖行米洛，米洛後來掙脫逃跑，隔天找到米洛時已經死亡，很有可能是被路上車輛撞死。

妮維蒂塔與家人看到畫面後傷心欲絕，「這讓我們一家人都崩潰了，看到米洛在繁忙的馬路上被毆打，還用皮帶拖行，我們無法接受所看到的畫面」，決定要對寵物店提出控告。

影片在網路上流傳後，夏爾馬否認影片中男子是她的員工，「我把狗做完寵物美容要帶回宿舍時，因為忘記上鎖，狗狗突然跳出窗逃跑，所以我請那2名男子幫忙找狗，搜尋過程中我沒有和他們在一起，後來發現狗死了幫忙通知客戶，外界就把我冠上殺狗的罪名，我甚至沒有向那家人收取17天的寄宿費用」。