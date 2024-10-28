吃太多餅乾零食！俄「17kg最胖流浪貓」被送去減肥　驚傳身亡





▲俄最胖流浪貓麵包屑(Kroshik)突然傳出身亡。（圖／翻攝自俄羅斯社群網站VKontakte）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯流浪胖貓麵包屑(Kroshik)因為長期被餵食餅乾等零食，體重重達38磅（約17公斤），動物救援人員為了牠的健康將牠送進減肥中心，雖然成功減掉2.2磅，近來卻傳出牠突然死亡的消息。

原本生活在醫院地下室中的流浪貓麵包屑，因為長期被好心人餵食餅乾、湯等不健康食物，導致牠獲救時體重高達17公斤，驚人體重讓牠在網路上爆紅，獲得國際各家媒體報導。

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救援人員為了讓麵包屑恢復健康，將牠送到彼爾姆市(Perm)當地一間動物飲食照顧中心進行減肥，並將過程分享在社群媒體上，透過運動、水療按摩、節食等方法，傳出牠成功在幾周內減掉2.2磅的好消息，近來健康情況卻突然惡化，26日不幸身亡。

護理人員在社群網站上表示，「昨天麵包屑突然病了，牠開始呼吸不過來，我們立即採取行動，在半小時內將牠送進加護病房，然而牠的病況還是持續惡化，即使醫生努力急救也無法挽回牠，臨終前牠並不孤單，直到牠嚥下最後一口氣前，醫生都在盡全力奮戰」。

獸醫表示，麵包屑的脾臟有多處增生，還有轉移其他器官的現象，不過詳細死因仍待進一步調查。悲傷消息讓許多網友留言，「可憐的貓貓，牠受了好多苦」、「不敢相信，我在網路上一路看著牠的消息」、「至少牠不是孤單死在地下室，現在帶著愛和關懷離開」、「牠現在能在彩虹上奔跑了」。