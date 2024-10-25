路上撿到一顆神秘蛋　男帶回家「真的孵出小動物」變可愛萌寵

▲男子把路上撿到的蛋帶回家照顧。（圖／翻攝自Instagram／riyadhk）

記者李振慧／綜合報導

國外男網紅哈拉夫(Riyadh Khalaf)在路上發現一顆遭母親遺棄的蛋，喜歡動物的他無法放著這個小生命不管，決定把蛋帶回家照顧，沒想到幾天後成功孵出小動物，家中突然多了新成員。

男子哈拉夫在網路上分享故事，影片中可看到，他7月時在人行道旁樹叢中發現一顆來源不明的蛋，由於附近找不到巢穴，他懷疑這顆蛋可能是遭鴨媽媽拋棄的鴨蛋，便決定帶回家照顧。

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哈拉夫把蛋帶回家後特別自製保溫裝置來保護鴨蛋，在長時間細心的照顧下鴨蛋終於孵化，他把小鴨取名為史派克(Spike)，時常在網路上分享與寵物的相處日常。





▲男子把小鴨當作寵物飼養。（圖／翻攝自Instagram／riyadhk）

哈拉夫為了飼養史派克雖然做了許多功課，除了為寵物特製鴨食，還用絨毛娃娃教導史派克認識同類，然而隨著史派克愈來愈大，家裡的空間已經不適合居住，近來他決定把史派克送到動物康復中心照顧。

哈拉夫表示，「史派克和我一起覓食、一起游泳，但牠無法和自己的同類生活」，心中雖然有很多不捨，但把史派克送到動物中心學習如何融入鴨群才是正確的作法，期待史派克在專業人員的照顧下有天能回到大自然生活。