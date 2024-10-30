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跛腳狗被丟停車場監視器全錄下　牠看著飼主離開跑到馬路想追

記者李依融／綜合報導

美國喬治亞州一隻跛腳狗狗被丟在動物醫院停車場，原本牠以為只是一如往常的散步，最後卻目送飼主開車離去，而影片中沒有錄到的後續是，狗狗在馬路上被獸醫院人員攔下，因為牠想追上主人的車卻跑不快。

這隻叫做崔頓(Triton)的狗狗右後腳受傷，只能用剩下三條腿邊跳邊移動，飼主開車載牠到動物醫院VCA Greater Savannah Animal Hospital，在停車場放下狗狗之後，便逕自開車離開。一開始崔頓以為只是日常散步，還專心地嗅聞一旁的環境，後來主人開車揚長離去，崔頓才意識到不對勁，抬頭看著車子駛離的方向，即使跑不動還是想追上主人的車。

狗狗被遺棄在獸醫院。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

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▲飼主將崔頓留在停車場便逕自離去。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

VCA Greater Savannah Animal Hospital的護理師們留意到崔頓的情況，立刻跑出來想幫忙，卻看到狗狗為了追車一路跑到馬路上，所幸最後平安將狗狗帶回醫院。

獸醫為崔頓照X光，並免費為牠打上石膏，只希望能幫助經歷了這一切悲慘際遇的狗狗。同時獸醫院也聯繫動保團體Humane Society for Greater Savannah，幸運的是，崔頓很快就找到願意收留牠的中途家庭。

三腳狗被遺棄在獸醫院前。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

▲獸醫院的工作人員及時發現崔頓的狀況，並協助醫療。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

三腳狗被遺棄在獸醫院前。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

▲獸醫院人員在石膏上寫下祝福。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

目前崔頓正在充滿愛的中途家庭靜養，也很快地適應了打上石膏的腳，很喜歡用小跳躍的方式走到花園散步，中途媽媽表示，愛犬在8個月前離世，從那之後家裡空蕩蕩的，「我會給崔頓很多很多愛」。

三腳狗被遺棄在獸醫院前。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

▲中途媽媽來接崔頓回家。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

許多網友看到崔頓被遺棄的畫面，心都碎了，「原主人真的太惡劣了，任由狗狗自己在那裡遊蕩，希望原飼主被抓到！」、「哇人性的惡劣真的讓人難以想像，怎麼可以隨便就把狗丟了！」、「任由狗狗流浪，遭受受傷甚至是死亡的痛苦，這樣的人應該被抓起來！感謝站出來幫忙的人。」

狗狗被遺棄在獸醫院。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

▲崔頓到中途之家，很快就適應了打石膏的腿。（圖／翻攝自Humane Society for Greater Savannah）

關鍵字： 狗狗棄養狗動物醫院

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