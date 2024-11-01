惡霸犬堅持颱風天出門「嘴邊肉被吹到起飛」　回家累到倒頭睡

記者李依融／綜合報導

惡霸犬「大吉」堅持在颱風天出門，只見牠穿著雨衣努力想向前走，仍被強勁的風雨吹得瞇眼擺頭舉步維艱，奴才無奈地說，「颱風天吵著要出門，結果這麼狼狽」。

影片中能看到，大吉穿著黃色雨衣、繫著牽繩，即使牠擁有23公斤的壯碩身材，仍難以抵抗狂風暴雨的強攻，不但被吹成瞇瞇眼一臉懵，連踏出一步都是困難重重。奴才無奈地說，「誰家的小狗颱風天要吵著要出門」。

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▲大吉被風吹得一臉厭世。（圖／IG@dagi117_提供）



大吉是一定要出門才願意上廁所，奴才每天會帶牠散步4、5次，但是康芮颱風來襲，風雨實在太大，所以只出門2次，由於風雨交加戶外比較泥濘，奴才也幫大吉洗腳吹乾，花了10幾分鐘善後，「可能風太大走起路來很累，大吉回到家就倒頭大睡了。」

▲大吉的嘴邊肉也被吹到起飛。（圖／IG@dagi117_提供）

網友看到大吉的堅持，紛紛笑說「牠的臉看起來特別無奈」、「大吉：噢我也不知道出來會這樣」、「記得站在牠的上風處，不然會不小心飛來黃金！」、「嘴邊肉也被吹翻啦」、「出門就後悔的樣子」，也有許多飼主分享自家狗狗颱風天上廁所的模樣，互相「取暖安慰」，雖然諸多不便，但每天的「狗生大事」奴才們仍盡力使命必達。