媽花3000元買圍欄組裝半天　馬爾濟斯為玩具「一秒越獄」

實習記者陳安榆／綜合報導

Miumiu是一隻4個月大的馬爾濟斯，這天主人花了3000元購買寵物護欄，希望能控制狗狗在家中的活動區域，沒想到組裝了半天的柵欄擋不住聰明的愛犬。Miumiu為了要拿到欄外的球球，輕輕一鑽便穿過了障礙，媽媽以為隔開了區域，但卻阻止不了牠想玩的心，搞笑的一幕讓飼主哭笑不得。

▲馬爾濟斯Miumiu輕鬆穿越護欄。（圖／翻攝自IG／@miumiu.lee_0601）



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IG@miumiu.lee_0601時常分享Miumiu有趣的日常，最近在家裡安裝了可以防止危險的欄杆，想不到買的欄杆間隙太大，體型嬌小的Miumiu簡簡單單一躍就穿越出來。搞笑的是，Miumiu似乎是看到玩具才沒經思考就跳出去，撿到球後反而遲疑自己能不能通過。無奈的飼主怕Miumiu習慣「越獄」，只能在杆外貼上白色板子，將縫隙堵住。

▲飼主將欄杆外貼上板子阻隔。（圖／翻攝自IG／@miumiu.lee_0601）

▲Miumiu聰明又調皮。（圖／翻攝自IG／@miumiu.lee_0601）



影片發佈後高達4.3萬點讚，網友紛紛留言「原來護欄是用來關主人的」、「再過幾個月就出不來了」、「Miumiu：我只是毛蓬」、「裝了個寂寞」、「養胖一點就用的到了」，本來是為了讓狗狗在籠外時避免接觸到放鞋子的區域，沒想到Miumiu意外呆萌的反應如此好笑，是調皮的雙子座寶寶。

▲什麼都阻止不了Miumiu玩玩具。（圖／翻攝自IG／@miumiu.lee_0601）