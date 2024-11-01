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康芮重創台北市立動物園　2日「僅部分開放」均一票價50元

康芮颱風重創台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

▲由於通道狹窄，大型機具難進駐，部分區域只能靠人力搶修。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園遭受強烈颱風康芮重創，1日休園搶修，然而園方宣布搶修不及，2日開園採部分區域開放，且票價均一為50元，且教育中心免費參觀。

台北市立動物園表示，雖然1日動員人力投入修復，但截至傍晚包括雨林區、溫帶區、非洲區等，仍有大型倒木阻礙遊客通道尚未能搶通，為確保遊客及動物的活動空間安全，2日將僅開放提供部分園區，包括臺灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心、昆蟲館。

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此外因道路未能及時搶修，遊客列車暫停服務，園方表示，2日當天入園遊客將採均一價50元，同時教育中心也免費參觀。至於動物的部分，園方也說，颱風來襲期間皆回到室內照顧，在此次風災中動物們都平安。

康芮颱風重創台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

▲園內許多大型樹木傾倒。（圖／台北市立動物園提供）

園方表示，目前雨林區出入口正在等待大型機具吊運倒木，兒童動物區的快樂雞莊圍籬倒塌，而大型樹木傾倒區域包括溫帶動物區、小貓熊活動場、灰狼活動場、非洲動物區、蟲蟲探索谷、梅花鹿活動場及山羌活動場等，部分大樹遭強風吹襲被連根拔起倒落在活動場中，同時也壓垮多處圍籬。由於部分步道狹窄，大型機具無法進入，僅能靠人力搶修，園方目前首要排除動物糧食運送路線的阻礙。

康芮颱風重創台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

▲鳥園區外的樹木也倒地。（圖／台北市立動物園提供）

康芮颱風重創台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

▲園方首要暢通動物配送食物的通道。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園已進行全園區初步清潔整理，並全面檢視動物欄舍、館區建築與遊客設施安全，確認所有狀況恢復，以確保動物及遊客來園安全。由於仍有部分區域無法即刻修復，2日僅開放臺灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心（當日免費入館）、昆蟲館（不開放蟲蟲探索谷），遊客列車停駛，其他區域因重型機具往來恐有遊客安全疑慮，將視整修情況陸續開放。

康芮颱風重創台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

▲強颱康芮讓台北市立動物園受創。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園康芮颱風強颱康芮

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