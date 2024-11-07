「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

圖文／鏡週刊

上個月（10月）有民眾在山區看見一隻可憐巴巴的癱瘓牛頭㹴母犬無助地癱坐在路邊「哭泣」，連忙通報家畜疾病防治所協助救援；經治療後，該犬逐漸恢復部分知覺，最終媒合到有愛心的收養人，嘉義大學動物醫院也願意提供免費針灸復健服務。

嘉義縣家畜所指出，這隻牛頭㹴疑似遭人棄養山區後，在竹崎地區遊蕩，後疑似遭到車輛撞擊。被民眾發現時呈坐姿在路邊，流露哀傷神情，模樣令人十分心疼、不捨，家畜所隨後將牠接回進行診治。

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▲ 可憐的牛頭㹴被丟在山區棄養後，沒幾天就不幸遭車輛撞擊，下半身癱瘓。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

經X光檢查，確認為撞擊所致腰椎破裂，壓迫神經導致其下半身癱瘓。經獸醫悉心照護後，雖下半身部分已恢復知覺，但仍需人工協助排糞，且需頻繁翻身以防止褥瘡。

▲ 在獸醫悉心照料之下，原本下半身完全癱瘓的狗狗也逐漸有了部分知覺。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

事實上，該隻牛頭㹴的情況已符合安樂死標準，但家畜所不願放棄，努力尋找愛狗人士收養。經媒合後，終於找到嘉義縣一位收養近40隻傷殘犬的愛狗人士「阿娥姐」願意伸出援手；此外，嘉義大學動物醫院也表示將提供免費針灸與復健服務，以助其康復。

已照顧動物逾30年的阿娥姐強調，「愛狗就不應棄養，也不要盲目餵養犬隻造成浪犬群聚肇事，才是真正的動物愛心人士」。在愛狗人士的關懷下，這隻牛頭㹴終於找到了屬於牠的溫暖家園。



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