寵物友好店設超前衛「停狗處」！比停車還方便　店家說話了

▲上海有商家專門為寵物打造「停放點」，主人可以將狗狗暫時寄放。（圖／翻攝自大眾網）

圖文／CTWANT

大陸上海有民眾在徐匯濱江散步時發現，周邊有商家為寵物打造專門的「停放點」，設有栓掛牽引繩的把手等設施，提供主人們臨時寄寵物的服務，引發兩派意見。

據《大眾網》報導，網路一則關於徐匯濱江寵物設施的貼文，在社交平台引爆話題，獲得1.9萬按讚，以及5500多則評論。發文者指出，在徐匯濱江見到了專門的「停狗處」，「只知道徐匯濱江寵物友好，貓貓狗狗很多，沒想到都有『停狗處』了，『狗位』還挺緊張」，還調侃下一步是否要開發「半掛」秋田的大型停狗處。

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▲主人將狗狗拴在「停狗處」。（圖／翻攝自大眾網）

事實上，網友口中的「停狗處」，是一個紅色蘋果形設施，該設施上裝有3個骨頭形的栓狗把手，也就是所謂的「狗位」，遛狗的人可以將牽引繩掛在把手上，實現「停狗」的需求。

貼文曝光後，引發熱烈討論，有網友稱讚徐匯濱江寵物友好環境建設到位，意識超前，「知道這邊是寵物友好地區，但沒想到已經到這種程度了」、「感覺很可愛耶，真的要去朝聖一下了」；不過也有人懷疑這樣的「停狗處」實用性到底有多少，「這樣開放式的，狗子靠太近容易應激打架，萬一遇到不靠譜的主人沒拴住，還可能跑丟」。

對此店家說明，蘋果形狀的裝置是該店的品牌形象，店內有販售寵物相關產品，自今年8月開店以來，裝置上就設有骨頭形狀的把手，提供養寵物的人栓掛遛狗繩，「原本還有餵食盆的，後來被人踩壞了」。至於網路圖片中的文字，設施上本身並沒有，懷疑是被人為添加在圖片上的。

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