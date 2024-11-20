灰貴賓坐後座生氣怒瞪！　被抱來前座「一秒笑嘻嘻」變臉速度超快

▲一言不合就瞪人。（圖／翻攝自小紅書／Apple是隻灰泰迪）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸四川省成都市有隻灰色的貴賓狗「Apple」，經常一言不合就氣噗噗瞪人。平常飼主出門時，牠都坐在身旁的副駕駛座，沒想到這次把牠放在後座，Apple馬上不開心斜眼看主人，彷彿在說「哼！你就是不愛我了」。毛孩默默安靜地盯著爸爸像情緒勒索，家人哭笑不得，直呼怎麼會那麼任性。

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▲沒坐到副駕駛座就生氣。（圖／翻攝自小紅書／Apple是隻灰泰迪）



「Apple是隻灰泰迪」經常在小紅書上分享有趣的影片，Apple是一隻造型茶杯犬，某天飼主發現牠只要遇到不開心的事情就會低頭、抬眼盯著自己，就像是在瞪人一樣，有時候連原因是什麼都還沒搞清楚，Apple就已經開始生氣了。不過牠總是不吵不鬧，搞笑的畫面被飼主記錄下來，收獲不少粉絲。

▲飼主將牠抱到前座，馬上就笑嘻嘻。（圖／翻攝自小紅書／Apple是隻灰泰迪）

影片發佈後高達2.8萬點讚，網友紛紛留言「變臉變得好快」、「可愛到看起來像假的娃娃」、「放到副駕眼神立馬快樂了」，飼主也在社群媒體中呼籲，愛牠就要愛一輩子，千萬不要因為其可愛的外表而輸給新鮮感的考驗。

▲茶杯犬不好照顧。（圖／翻攝自小紅書／Apple是隻灰泰迪）