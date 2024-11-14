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愛貓太像狗！「琵琶女神」李雨禧曝寶貝貓星人：颱風天也吵要出門

寵物情緣／「琵琶女神」李雨禧愛貓太像狗　颱風天也吵要出門

▲「琵琶女神」李雨禧帶著愛貓「芝麻」受訪。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

外號「琵琶女神」的李雨禧，是個不折不扣的貓奴，但因工作繁忙，又獨自租屋，一直沒有養貓。直到一次因緣際會下，她收養了朋友的兩隻貓「芝麻」和「布布」。受訪當天，她帶著黑色貓咪「芝麻」到場，沒想到芝麻對陌生環境一點都不怕，十分親人。李雨禧也分享，芝麻的行為舉止幾乎像狗一樣，甚至有點像颱風天也堅持要出門的柴犬，「牠每天都會吵著要出門，只有出去散步，牠才會安靜下來。」

活潑的芝麻和一般的貓不一樣，非常喜歡出門，到陌生地方依舊自在。（圖／林士傑攝）

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▲活潑的芝麻和一般的貓不一樣，非常喜歡出門，到陌生地方依舊自在。（圖／CTWANT）

說到和2隻寶貝貓星人的緣分，李雨禧是在朋友上班的工作室認識芝麻與布布，因為常常去擼貓，和貓咪們早已建立好關係，之後朋友因故將貓咪託付給她照顧，李雨禧二話不說點頭答應，芝麻與布布也不排斥這個新主人，「布布是對新環境比較害怕，芝麻很活潑外向，覺得很好玩」。

李雨禧分享2隻貓星人個性迥然不同，她形容芝麻就像「狗」，不只可以帶出去「遛」，「牠很喜歡到處散步，所以我會帶牠去露營、烤肉，芝麻也不怕人，還會跟我玩你丟我撿，丟東西牠就會咬回來」，更神奇的是，芝麻也聽得懂自己名叫「芝麻」，「你叫牠，牠就會回應」。

芝麻與布布身材個性都截然不同，共通點就是愛爭寵。（圖／李雨禧提供）

▲芝麻與布布身材個性都截然不同，共通點就是愛爭寵。（圖／李雨禧提供）

除了給足情緒價值，芝麻還是隻有原則的貓，如果遇到不順心的事情，「發脾氣前牠會先發出聲音，你不去碰他，牠就不會生氣，但如果硬要碰牠，牠就會出爪抓你」，算是頗好捉摸的貓咪。

但脾氣再好也有地雷，李雨禧不諱言因為芝麻親人，一人一貓很快就打成一遍，倒是布布不太愛理人，但被李雨禧收編後，2隻貓咪經常在家裡上演爭寵戲碼，布布看到芝麻和李雨禧抱在一起睡，會利用自身的身材優勢把芝麻擠開，「芝麻就會吼牠、抓牠，但布布不怕，硬是把牠擠開，後面我都跟布布一起睡」。無奈的芝麻雖然不爽，但看到也只能抗議一聲就作罷。

布布個頭比較大隻，會故意把芝麻擠開。（圖／李雨禧提供）

▲布布個頭比較大隻，會故意把芝麻擠開。（圖／李雨禧提供）

雖然身材嬌小，不過李雨禧透露芝麻相當愛「偷吃」，但芝麻很懂得看人眼色，不會明目張膽的碰食物，而是會趁主人不注意時，偷偷把桌上食物撥到地上，才會開吃。

但李雨禧對愛貓食物很講究，每天都會分配乾、濕飼料，維持飲食均衡；此外，李雨禧也很注重愛貓身體健康，會定期讓牠們做健康檢查，但一向好配合的芝麻，卻對身體檢查十分抗拒，只願意做X光，「如果要做只能麻醉，所以我暫時就不做，都很健康」；而怕生的布布反而不抗拒檢查，抽血、驗尿、照X光都沒問題，雖然一次檢查落在3至9千，但為了掌握愛貓的身體狀況，李雨禧很願意砸錢，更表示希望保持一年一檢查，較為抗拒的芝麻則是三年一次。

寵物情緣／「琵琶女神」李雨禧愛貓太像狗　颱風天也吵要出門

▲李雨禧會定期帶愛貓健康檢查，讓牠們頭好壯壯。（圖／CTWANT）

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