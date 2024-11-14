法國皇家攜手東森寵物推「糧心助浪」　籲守護老病殘貓犬

圖、文／法國皇家提供

寵物飼料品牌法國皇家長期關注貓犬福祉，致力為寵物打造更美好的世界。今年首度攜手連鎖寵物店東森寵物，發起「糧心助浪」公益活動，以行動共同維護老病殘貓犬的福祉。活動期間（11月14日至12月11日），至全台東森寵物門市購買法國皇家乾、濕糧，品牌即捐贈飼料給致力於推動老病殘動物照顧及領養的「諾亞方舟動物同樂協會」，以實際行動響應「尊重生命，終養不棄養」的理念。



隨著台灣愈來愈多的貓犬步入熟齡，法國皇家呼籲社會重視貓犬的老年議題。今年品牌攜手合作夥伴東森寵物，以「糧心助浪」為題，透過飼料捐贈來支持「諾亞方舟動物同樂協會」這個專注照顧老病殘貓犬的機構；以實際行動，喚起社會對熟齡貓犬的特別關注。法國皇家台灣香港總經理張堇琪指出：「法國皇家深知貓犬在晚年面臨的健康與生活挑戰，因此攜手東森寵物，以實際行動幫助諾亞方舟動物同樂協會的老年貓犬，期望提供他們充足的營養，也喚起更多人來認知並重視老年貓犬的需求。」



11月14日起至12月11日，法國皇家與東森寵物邀請飼主們加入此次公益行動，為熟齡貓犬的晚年生活盡一份心力。活動期間，消費者於全台東森寵物門市購買法國皇家飼料，每購買1公斤，品牌即捐贈10%的飼料至「諾亞方舟動物同樂協會」，支持熟齡貓犬。



「諾亞方舟動物同樂協會」致力於為年老、患病的寵物們尋找幸福的歸宿。諾亞方舟動物同樂協會創辦人戈家黎女士表示：「我們的使命就是讓這些弱勢貓犬擁有被愛的權利，讓牠們在愛裡老去。此次法國皇家與東森寵物的「糧心助浪」活動，為諾亞方舟的熟齡貓犬提供了營運及關懷。」多年來，諾亞方舟救援了超過100隻來自無良繁殖場或大型收容所的熟齡貓犬，並為約50隻熟齡貓犬找到溫暖的家。使這些貓犬在安心舒適的環境中度過晚年，對尊重生命做出最好的示範。