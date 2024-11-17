斑點鬣狗咬合力達400公斤！　動物園遊客不怕竟「翻進欄杆餵食」

▲台北市立動物園有遊客擅自翻入斑點鬣狗展示區，投餵食物。（圖／翻攝自臉書）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園16日下午驚傳有遊客翻入斑點鬣狗的展示場內進行餵食。園區為了讓遊客能更沉浸式參觀，並沒有特別使用障礙限制人類，也跟進現代化採用高牆阻隔鬣狗，增加觀賞性也避免接觸造成危險。一隻成年鬣狗的咬合力為成人之12倍，比獅子還強，如發生不文明行為，意外跌入展示區，後果可能不堪設想。

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▲斑點鬣狗案新聞採訪畫面。（圖／台北市動物園提供）

台北市立動物園當日值班區長為兒童動物區彭仁隆博士，同時也是動物福祉研究的專家。他今（17日）上午10時接受媒體訪問指出，針對每種動物不同的習性會改變展示區的設計方式，特別是大型食肉類，如獅子採用玻璃阻隔，花豹則是網籠。不過這些限制都是針對各類採取的分析，如遇到遊客發生觀賞以外的舉動，刻意翻越障礙物，牠們難以理解或分辨人類行為，非常容易發生不可避免的傷害。

▲斑點鬣狗咬合力高達400公斤，能輕易咬斷牛骨。（圖／台北市動物園提供）



區長彭仁隆在採訪中表示，這兩隻斑點鬣狗是2011年從法國引進的，平時的主要食物來源為牛肉、一整隻雞，遊客通常擅自投餵的食品都是適合人類食用的，過多的添加劑非常不適合給動物吃，會對牠們造成健康上的危害。

▲斑點鬣狗雖然常被歸納為吃腐肉的動物，但基本而言，任何肉類都會吃，是一種演化很成功的食肉動物。（圖／台北市動物園提供）



園方表示，園區偶爾也會提供牛骨訓練咬合力或磨牙，其咬力十分驚人，可高達約453.6 公斤，超過人類咬合力的12倍。人類的咬合力平均在13.6-36.7公斤左右；亞成年雄獅的咬合力是228.8-313.4公斤；而未完全斷奶的幼年斑點鬣狗咬合力已達273.7公斤，牠們的下顎是哺乳動物之中最強而有力的，輕輕一口骨頭就會碎裂，幼年時期的牠們咬力等同於半頭雄獅。

▲斑點鬣狗外表總是讓人誤以為牠像家裡寵物一樣溫馴，實際上是凶猛的群居動物。（圖／台北市動物園提供）



區長彭仁隆表示，展示區的監視器沒拍到當時情形，是附近遊客拍下事發經過，經觀察兩隻鬣狗目前進食依然正常，也沒看到遊客丟落之食物殘骸。目前並沒有相關的法條進行懲處，不過不會改變現有展場，希望能夠約束人類行為，而不是限制動物，日前已對本事進行備案，並諮詢園內法律顧問。

▲要是誤掉進展示區，後果會不堪設想。（圖／台北市動物園提供）

園方也呼籲民眾切勿以身試法，進入動物園應該以動物最自然的生態去觀察，而不是透過觸摸、挑釁吸引目光，甚至叫囂、拍打等方式導致牠們增加額外的行為，請遊客安靜且文明的欣賞，避免驚嚇到牠們。