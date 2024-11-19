女主人生病住院！愛犬追蹤氣味「奔16公里找到醫院」　趴門前陪伴

▲狗狗遲遲不見女飼主返家，竟一路奔跑了16公里遠，來到醫院陪伴主人。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

養寵物不僅能為生活帶來樂趣，還能幫助舒緩焦慮、提升幸福感，毛孩對許多飼主而言不單只是寵物，更是像家人般的存在，大陸一名女子近日因身體不適前往醫院就醫，怎料愛犬遲遲不見主人返家，竟一路透過氣味跑到醫院找主人，足足奔了16公里，這段猶如現代版「忠犬八公」的暖心情節，也引起網友熱議。

綜合陸媒報導，大陸貴州省雷山縣一名女子與愛犬「叮噹」相伴生活多年，近日女子突感到不舒服，於是便隻身前往醫院看診，留下愛犬獨自在家，女子就醫後被告知，因病況有追蹤的必要，所以需留院觀察，怎料女子怎麼也想不到，她才剛入院不久，愛犬竟出乎意料地現身在她的病房。

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原來「叮噹」疑似不見女主人歸來，索性直接外出尋找，沿途靠著飼主留下的氣味，一路狂奔16公里，最後終於千里迢迢來到醫院，更令人吃驚的是，叮噹還準確找到女主人所在的病房，確認過對方平安無事後，隨即乖乖趴在門前守候。

動容故事曝光後，網友紛紛感動直呼，「就像孩子找媽媽一樣」、「狗狗就像家人」、「看起來是小土狗，但真的愛人類」、「好可愛啊，忠誠的狗狗」、「重情義的小狗狗」、「有情有義的狗狗，和主人感情很深」、「忠犬報恩！」

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