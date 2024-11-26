臘腸被偷親超錯愕　不可置信「慢動作抬頭」：我們現在是什麼關係

▲ Dracy被偷親超錯愕。（圖／翻攝自Instagram／@darcy_the_dach）



實習記者陳安榆／綜合報導

澳洲雪梨市有一隻臘腸狗「Dracy」，牠的夢想是想要飛。這天主人和牠玩一個「你聞聞看這是什麼味道」的遊戲，但其實是要偷偷親牠一口，看看牠的反應。沒想到Dracy低下頭認真聞了一下後突然被親，牠不可置信的表情配上慢動作的抬頭，彷彿在說「那我們現在是什麼關係？」，一臉錯愕的表情讓眾人萌翻。

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▲ 爸爸騙牠「衣服上有味道，來聞聞看」。（圖／翻攝自Instagram／@darcy_the_dach）



IG@darcy_the_dachy在社群媒體上擁有超過10萬的粉絲，經常分享自家臘腸的生活點滴，呆萌的狗狗也收編不少粉絲。有次飼主騙牠聞自己的衣服，沒想到偷襲親了牠一口，Dracy秒當機，愣著兩秒後不敢確定的慢慢抬頭，無辜又緊張的小眼神像在思考，剛剛發生了什麼，對到眼的瞬間讓爸爸忍不住笑場，實在太可愛。

▲ 不可置信的當機了。（圖／翻攝自Instagram／@darcy_the_dach）



影片發出後高達36萬的按讚數，網友紛紛留言笑道，「牠需要花好幾天確認這件事」、「像突然被告白一樣」、「Dracy像在說：你剛剛是......那我們......」、「加載中，系統已當機」，滑稽的模樣感覺超害羞。