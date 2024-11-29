印太江豚「Hibiki」學壞啦！　吸空氣「吐天使圈圈」超調皮

▲江豚Hibiki在玩「吹水」吐空氣圈圈。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本山口縣市立下關水族館「海響館」有一隻可愛的印太江豚「Hibiki」，聰明又調皮的牠常常能夠很快學會一些有趣的技能。在「江豚嬉戲時光」活動期間時，牠會用嘴巴吸來自吸管形狀設備裡的空氣，再將牠吐出來，形成一種天使光環形狀的圈圈，每次都會吐4到6個，得意的神情讓遊客都被萌翻。

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▲「Ice」和「Hibiki」。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）



海響館官方在網站上分享，Hibiki是一隻約22歲的無鰭海豚，牠當時困在魚網內，在海岸邊被人發現並救起。牠性格溫和討喜，也很親人，勇敢冒險的個性讓牠敢於嘗試任何事。官方提醒，Hibiki做這個行為只是因為貪玩，牠一次會吐出多個圈圈，當遊客來參觀江豚區時，可以多多注意牠們的嘴部，好能及時的拍攝下可愛的瞬間。

▲吐圈圈的步驟。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）



官網中介紹，無鰭江豚是細鯨的一種，屬於江豚亞目，每當江豚想要獵捕隱藏在沙子內的獵物時，都會用嘴巴用力的向沙底吹氣，好讓躲著的生物出現，這種行為產生出的氣泡環和過程稱為「吹水」。當空氣遇上強大的水流時，形成尖端形成渦流，從而形成氣泡環，剛開始館方訓練牠們時，牠們只學會將空氣含在嘴中，後來才漸漸學會吐泡泡，對於牠們神速的學習能力，飼育員感到非常欣慰。

▲無鰭海豚是細鯨的一種。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）



影片發出後立刻引起巨大的迴響，網友紛紛評論「這真的是豚嗎？也太聰明了吧」、「真是太瘋狂了，怎麼學會的」、「是我感覺完全學不會」，特別的畫面迅速在網路上爆紅。