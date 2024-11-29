ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

印太江豚「Hibiki」學壞啦！　吸空氣「吐天使圈圈」超調皮

▲（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

▲江豚Hibiki在玩「吹水」吐空氣圈圈。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

實習記者陳安榆／綜合報導

日本山口縣市立下關水族館「海響館」有一隻可愛的印太江豚「Hibiki」，聰明又調皮的牠常常能夠很快學會一些有趣的技能。在「江豚嬉戲時光」活動期間時，牠會用嘴巴吸來自吸管形狀設備裡的空氣，再將牠吐出來，形成一種天使光環形狀的圈圈，每次都會吐4到6個，得意的神情讓遊客都被萌翻。

▲（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「Ice」和「Hibiki」。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

海響館官方在網站上分享，Hibiki是一隻約22歲的無鰭海豚，牠當時困在魚網內，在海岸邊被人發現並救起。牠性格溫和討喜，也很親人，勇敢冒險的個性讓牠敢於嘗試任何事。官方提醒，Hibiki做這個行為只是因為貪玩，牠一次會吐出多個圈圈，當遊客來參觀江豚區時，可以多多注意牠們的嘴部，好能及時的拍攝下可愛的瞬間。

▲（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

▲吐圈圈的步驟。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

官網中介紹，無鰭江豚是細鯨的一種，屬於江豚亞目，每當江豚想要獵捕隱藏在沙子內的獵物時，都會用嘴巴用力的向沙底吹氣，好讓躲著的生物出現，這種行為產生出的氣泡環和過程稱為「吹水」。當空氣遇上強大的水流時，形成尖端形成渦流，從而形成氣泡環，剛開始館方訓練牠們時，牠們只學會將空氣含在嘴中，後來才漸漸學會吐泡泡，對於牠們神速的學習能力，飼育員感到非常欣慰。

▲（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

▲無鰭海豚是細鯨的一種。（圖／翻攝自市立下關水族館海響館官網）

影片發出後立刻引起巨大的迴響，網友紛紛評論「這真的是豚嗎？也太聰明了吧」、「真是太瘋狂了，怎麼學會的」、「是我感覺完全學不會」，特別的畫面迅速在網路上爆紅。

關鍵字： 江豚Hibiki吐圈圈水族館萌翻日本天使光環吹水

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

倉鼠搭「鼠球」逛校園全被監視器錄下　網笑：逃課追求自由

在阿嬤家過太爽　貴賓犬被主人帶回家氣到跺腳「表情超嫌棄」

比特犬咬死社區犬隻！　新竹縣動保所將開罰飼主了

柵欄突伸出「白色小萌掌」　女發現隔壁小貓每天搭訕求認識阿金

媽洗「小被被」忘記曬　貴賓狗睡不著「生動演技」狂提醒

麻將三缺一揪「邊境牧羊犬」補咖　神邏輯快速思考瘋狂胡牌

邊境牧羊犬撿回「同花色流浪乳牛貓」　一見鍾情成為最好朋友

呆萌哈士奇被「誤認是郊狼射殺」　主人心碎：牠是11個月大小狗

新人婚禮讀誓詞「突然天降米奇」　490萬網爆笑：料理鼠王亂入

柴柴一看到吸塵器就衝過來！　翹屁股瞇眼享受吸毛服務

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

出門沒揪！歐告嚶嚶叫狂哭　被緊抱安慰5分鐘都沒用XD

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

厚道洗澡

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

中華隊放國旗歌汪立正站好　播完才趴下！媽：台灣小狗

狗狗唱完國旗歌才趴下

貓奴動鏡頭「觀察主子」　三花敏銳衝過來舔舔：這裡有吃的？

邊境牧羊犬手壓「對話按鈕」對媽表達愛意　對爸爸超偏心：煩人！

印太江豚「Hibiki」學壞啦！　吸空氣「吐天使圈圈」超調皮

女目睹「天花板掉出一顆頭」嚇　小黑貓倒掛卡排水管救援畫面曝

新人婚禮讀誓詞「突然天降米奇」　490萬網爆笑：料理鼠王亂入

比特犬咬死社區犬隻！　新竹縣動保所將開罰飼主了

倉鼠搭「鼠球」逛校園全被監視器錄下　網笑：逃課追求自由

柴柴一看到吸塵器就衝過來！　翹屁股瞇眼享受吸毛服務

色違國王企鵝「全身黑到發亮」　緊有鳥喙一抹亮橘點綴

柵欄突伸出「白色小萌掌」　女發現隔壁小貓每天搭訕求認識阿金

媽洗「小被被」忘記曬　貴賓狗睡不著「生動演技」狂提醒

全台最貴Buffet跨年場明天開搶　在101裡看煙火「不用人擠人」

西班牙洪災200多死！通過「有薪氣候假」　不用搏命出門上班

黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」　離婚說詞全打臉挨酸：戲精

大推綠色慢遊！台東縣府輔導30家優質永續旅宿　

劉品言優雅OL裝絕配萬寶龍山景包　換穿蝴蝶結禮服好俏皮

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

主計總處上修今年GDP至4.27％　明年估3.29％

賀中華隊奪冠！　草爺攜手「寶島神很大」爽發祭品

收款竟迷路！投資客捧80萬現金等嘸人　21歲車手超落漆

莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

寵物動物熱門新聞

倉鼠搭「鼠球」逛校園　全被錄下

阿嬤家過太爽　狗狗回家「表情超嫌棄」

比特犬攻擊小狗致死　飼主將被開罰

柵欄伸出「白色小萌掌」　隔壁貓求認識阿金

小被被忘記曬　貴賓生動演技提醒媽

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

呆萌哈士奇被誤認郊狼射殺　主人：還是小狗

婚禮突然「天降米奇」　網爆笑：料理鼠王亂入

柴柴超愛吸塵器　露爽臉享受清毛

才剛拿出禦寒神器　轉眼變貓的

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

「禮貌捲毛狗」聽完國旗歌才趴下

老鷹俯衝雞舍想大吃一頓　雙爪卻遭圍網纏住倒掛

讀者迴響

熱門新聞

倉鼠搭「鼠球」逛校園　全被錄下

阿嬤家過太爽　狗狗回家「表情超嫌棄」

比特犬攻擊小狗致死　飼主將被開罰

柵欄伸出「白色小萌掌」　隔壁貓求認識阿金

小被被忘記曬　貴賓生動演技提醒媽

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

呆萌哈士奇被誤認郊狼射殺　主人：還是小狗

婚禮突然「天降米奇」　網爆笑：料理鼠王亂入

柴柴超愛吸塵器　露爽臉享受清毛

才剛拿出禦寒神器　轉眼變貓的

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

「禮貌捲毛狗」聽完國旗歌才趴下

老鷹俯衝雞舍想大吃一頓　雙爪卻遭圍網纏住倒掛

在街上流浪7年 凶狠貓被收編1年「變阿嬤養的」

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

出門沒揪！歐告嚶嚶叫狂哭　被緊抱安慰5分鐘都沒用XD

出門沒揪！歐告嚶嚶叫狂哭　被緊抱安慰5分鐘都沒用XD

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

厚道洗澡

厚道洗澡

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面