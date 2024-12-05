綠島、瑞芳綠蠵龜救傷康復　擺動前肢「回歸大海」60小朋友見證

▲康復綠蠵龜野放大海活動。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



實習記者陳安榆／綜合報導

屏東2隻綠蠵龜在60名學生與民眾的見證下，努力往大海移動，重返睽違已久的家園。牠們是台東縣綠島鄉和新北市瑞芳區救傷的海龜，國立海洋生物博物館邀請屏東縣大光國小和墾丁國小一同參與，讓小朋友親身體驗令人振奮的瞬間，也實踐海洋生態保育延續的精神。

這兩隻海龜分別來自台東縣綠島鄉及新北市瑞芳區，牠們因故受傷，經由「海洋保育類野生動物救援組織網」被送往國立海生館的海龜收容中心。這兩隻綠蠵龜的體重分別為13公斤及15公斤，在獸醫師的照料與評估後，健康狀況已能回歸大海，也透過本次野放過程，讓年輕一代了解海生館在海龜救傷時扮演的角色，以及大家如何對海洋保育更盡一份心力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海生館舉辦之野放活動邀請小學生們，使其了解海洋保育之重要性，提高環境保護意識。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



台灣常發現5種瀕危的海龜，其中綠蠵龜是最常見的一種，目前已被海洋委員會列入《海洋保育類野生動物名錄》當中，海巡署、澎湖漁業研究中心、成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心、中華鯨豚協會和海生館等，皆為海洋保育署共同合作之政府或民間組織，一同守護珍貴的海洋動物。

▲海生館今年康復並成功野放的海龜數量高達18隻。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



海生館每年都會照顧受傷的海龜，2024年有18隻成功康復並野放，未來海生館也會持續辦理野放活動及保育宣導工作，也呼籲若發現擱淺、混獲、受傷的海龜，請撥打海巡署通報專線118。