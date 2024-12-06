水豚露天泡湯網友笑「低溫熟成」　浴池附帶蔬果像「火鍋出爐」

▲寒冬來襲，大森山動物園準備「湯鍋」讓水豚君避寒。（圖／翻攝自Facebook／大森山動物園）



實習記者陳安榆／綜合報導

寒冬將近，日本秋田市大森山動物園替水豚準備了「露天浴池」，還貼心地在水中放入蔬菜和水果。水豚們溫暖享受，但看在遊客眼中還真像佐料豐盛的「低溫熟成火鍋」。

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▲水豚們享受模樣超級療癒。（圖／翻攝自Facebook／大森山動物園）



動物園在官方IG上分享影片，隨著天氣轉涼，便放了攝氏38度的溫暖池水來場「水豚浴」，浴池一開放水豚們馬上跑進去泡著，一隻接著一隻，有條理地慢慢撲通入浴。園方也準備充足的食物給水豚們享用，溫暖的水溫加上舒適的環境，還有最愛的美食當前，讓本來就佛系的水豚看起來更加愜意。

▲恆溫38度的水溫，還有蔬果享用。（圖／翻攝自Facebook／大森山動物園）



▲透過透明玻璃能看見水面下水豚圓滾滾的屁屁，網友笑稱是「低溫熟成」。（圖／翻攝自Facebook／大森山動物園）

外媒《NHK WORLD-JAPAN Chinese - traditional》也分享影片，發佈後高達52萬次觀看數，網友紛紛評論「情緒好穩定」、「水豚不是會在水中上廁所嗎？」、「低溫熟成豚肉佐蔬菜水果高湯」、「這肉好生阿，生到他在吃湯的佐料」、「溫泉套餐」，可愛的瞬間超療癒，讓人不禁想去朝聖，看看這「美味的火鍋」究竟烹煮得如何，也吸引不少遊客。