「三輛重基」排排站等出門　奴才突然衝廁所汪等到奧嘟嘟怒瞪

▲「三輛重基」等不及想出門，排排站用表情「罵人」。（圖／翻攝自小紅書／西瓜三兄弟）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸海南省有三隻柯基「西瓜」、「夏天」和「梧桐」，牠們胖嘟嘟的身材加上短短的腿可以說是超級「重量級」，也擁有不少粉絲。這天飼主本要帶牠們出門散步，卻突然想上廁所，於是就要牠們稍等一下，結果出來後發現三隻狗狗有順序的排排站，生氣的看著自己，滑稽的模樣讓家人無奈又想笑。

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▲飼主暫時將牠們拴在門把上。（圖／翻攝自小紅書／西瓜三兄弟）



小紅書上有一名寵物博主「西瓜三兄弟」，記錄著三隻柯基有趣的生活點滴，平時伙食很好的牠們被養得胖胖的，超級可愛。有次飼主幫牠們穿好背帶，套上牽引繩，準備好要出門遛遛時，突然一陣感覺來襲，於是就先把牠們鈎在大門門把上，自己先去方便一下。超期待出門的三兄弟瞬間失望，紛紛站成一列盯著廁所，不開心的表情讓飼主超委屈，直言「至於這樣嗎？」，覺得真是太搞笑。

▲三兄弟超愛出門。（圖／翻攝自小紅書／西瓜三兄弟）



影片發出後按讚數高達52.9萬次，網友留言笑道「以為要出們便便，開始醞釀感覺，結果飼主更先醞釀成功」、「排隊形生氣」、「望眼欲穿」、「等不及了」、「柯基：去這麼久是在偷吃嗎？」，大家都被柯基三兄弟的「森氣氣陣形」萌到。