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一進雞舍驚現「天外奇吉」　見人就跑的流浪吉娃娃總算給摸摸

▲（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

▲吉娃娃Livy被發現蜷縮在雞舍中。（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

實習記者陳安榆／綜合報導

Tiktok網友Madison前往自家雞舍拿取雞蛋時，發現有隻吉娃娃蜷縮在地上，她一眼就認出這是在附近流浪的狗狗，每當有人想幫忙，這隻狗狗都會自己躲開，甚至還消失了一陣子，沒想到會出現在自家雞舍取暖，她趕緊將狗狗抱進屋，也幫忙找新家人。

▲（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

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▲流浪吉娃娃幸運被好心人發現了。（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

▲（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

▲Livy流浪了很久，也餓了很久。（圖／翻攝自TikTok／madison19451）

Madison在TikTok上分享影片，這隻吉娃娃被命名為Livy，牠是一隻從不接受幫忙的狗狗，每次有人想出手相救，牠就會跑掉。這天Livy像是準備好了一樣，自己走進雞舍還乖乖地讓人撫摸。Madison說，剛把Livy帶回家時，小傢伙又害怕又冷，身體不停發抖，狼吞虎嚥的吃著東西，想必是餓了很久。一開始Livy對洗澡很抗拒，但她像知道自己正在受到幫助一樣，並沒有掙扎很久，就乖乖地讓Madison幫自己打理乾淨。

@madison19451 Poor baby #founddog #lostdog #dog #dogsoftiktok #help #rescue ♬ original sound - Madison :)

Madison在影片中提到，由於本身已經養了一隻狗狗，加上還有工作的繁忙，實在沒辦法再負擔，不過幸好許多善心人士都有想收編Livy的意願，目前Livy已經找到新的收養家庭了，她將照料直到新飼主帶Livy回家，「牠再也不用擔心任何一天了」。

@madison19451 Anybody want a dog? #puppy #lostdog #lovedogs #animallover #rescuedog #smalldog #help ♬ original sound - Madison :)

關鍵字： 吉娃娃收養

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