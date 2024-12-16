臘腸狗盯美食口水滴滿地　腦袋當機握手指令變「慢動作」

▲想吃的心化為口水。（圖／翻攝自IG／@daifuku_dazo）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本臘腸狗「大福(Daifuku)」經常會和主人玩握手遊戲，答對就能得到獎勵，但牠總是全神貫注緊盯零食，導致握手的速度變超慢，然而答對指令的速度越慢，就越晚能吃到零食，想吃的心化成流出的口水，認真的神情萌翻一票網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲認真盯著零食，手像開了慢動作。（圖／翻攝自IG／@daifuku_dazo）



IG@daifuku_dazo經常紀錄大福的可愛日常，大福是一隻臘腸狗與吉娃娃米克斯，被主人領養回家，呆萌的牠在面對食物時總是毫無抵抗力。為了能順利得到零食，大福非常努力完成主人下達的任務，只不過美食當前，牠一心一意盯著食物，眼神絲毫不會離開半分，所以握手的過程就像被開了「慢動作」，和流口水的時間成正比，搞笑模樣都被拍下。

▲大福是臘腸狗混吉娃娃的米克斯狗狗，超級可愛。（圖／翻攝自IG／@daifuku_dazo）



影片發佈後最高觀看數達到660萬次，網友紛紛留言「眼神在盯哪？」、「感覺可以練核心」、「口水滴得太誇張」、「實在是太可愛了」、「小心翼翼的做指令」、「看似平淡，口水已經出賣了牠」，可愛的大福讓人忍不住想要逗弄，乖巧性格收獲了一大批的粉絲。