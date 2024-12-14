貓咪「省電大作戰」手癢關熱水器　奴才洗澡到一半水涼哀號

實習記者陳安榆／綜合報導

我錯了但下次還敢！大陸有一隻貓咪喜歡幫家裡「省錢」，有天牠看見家中某台機器上會亮亮的，好奇的摸摸看，發現燈光隨之熄滅，接著就會傳來主人的尖叫聲，原來牠關的是熱水器。逐漸上癮的貓貓連連「犯案」好幾天，導致奴才常常洗到一半沒熱水，不只是水涼涼，可以說是心更冷。

▲飼主在熱水器開關處貼上可開合式蓋子。（圖／翻攝自微博／喵星人星球）



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監視器錄影畫面中可以看到，貓貓爬上洗衣機，抬頭盯著熱水器，思考了好一陣子後，掂起腳尖站起來伸手碰觸控面板，關機後聽到家人崩潰的哀嚎，牠才慢慢地離開，主人在浴室裡面只能欲哭無淚。被貓貓捉弄好幾天的家人想出一個新方法，利用濕紙巾上自帶的可翻塑膠蓋，沾黏在開關按鍵處，果然小貓再度想調皮時卻發現屢屢失敗，搞笑畫面全被記錄下來。

▲貓貓終於按不到開關鍵，飼主不用再洗冷水澡。（圖／翻攝自小紅書／軟的布克）



影片發出後引起不少網友的迴響，紛紛留言「勤儉持家的好貓」、「怕主人用太多電」、「在幫忙省電」、「太懂事了」、「貓：舔一舔身體就好了，何必浪費水」、「真是好孝子」，洗澡突然沒熱水會讓人心情煩悶，可愛的意外讓奴才們連連多天洗冷水澡，幸好有想出完美的方法對付愛搗蛋的小貓。