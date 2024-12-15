網紅橘貓拉姆「登出地球」　慢性病纏身在滿滿愛下當天使

記者李依融／綜合報導

寵物粉專「宇宙貓咪Paw Booom」公布，網紅橘貓「拉姆」於5日登出地球，回到貓星當小天使了，奴才用溫馨的方式分享這個消息，但還是讓許多粉絲好捨不得，「謝謝姆姆療癒很多人的心」、「祝福姆姆」。

拉姆一開始以Youtube頻道「拉姆有幾噗」廣受歡迎，頻道裡同時還有米古、卡布、巴努共4隻貓咪，喵星人的互動與知識，累積了許多粉絲，然而頻道在2021年8月宣布停止更新，而改由貓奴木木安照顧拉姆和巴努，並開設新頻道「宇宙貓咪」，米古和卡布則由貓奴肉一照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拉姆是一隻可愛的橘貓，撒嬌愛人，擁有許多粉絲。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）



「宇宙貓咪」14日發布影片，並配文「最萌橘貓 有大事要宣告！」，內容提到拉姆來到地球15年，跟大家一起幹了許多大事，該做的任務也都完成，在2024年12月5日日落時分登出地球，牠愛的人都陪伴在身邊，「雖然身體是辛苦的，但是姆姆的心很暖和」。

拉姆出生於2009年3月23日，喜歡人叫牠「姆姆」，不喜歡被叫「林拉姆」，因為這個名字總是在被罵時出現，可愛的拉姆超會撒嬌，對誰都可以散發愛和溫暖。奴才表示，拉姆後期貓生因罹患慢性病，最後一哩路選擇在家安寧照護，在滿滿的愛中登出地球。奴才也以拉姆的口吻說，「謝謝所有深愛拉姆的人類們，此生有你們愛著很幸福。」

▲拉姆很會賣萌。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）

粉絲們得知拉姆的近況，雖然滿滿不捨但送上最誠摯的祝福，「因為姆姆開始喜歡貓咪的，真的好可愛」、「影片很溫馨但還是忍不住眼淚，祝福姆姆」、「姆姆掰掰～希望在另一個星球相見」、「謝謝姆姆小天使，會再見的」。

▲拉姆登出地球，粉絲不捨送上滿滿祝福。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）