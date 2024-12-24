吉娃娃聖誕節拍美照擺厭世臉　角度喬太久「超吉無奈」

▲米果「吉度厭世」，一點都不給面子。（圖／IG@migo.812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

叮叮噹！聖誕節將至，基隆市1歲的長毛吉娃娃「米果」穿上節慶穿搭，去台北市信義新天地和大聖誕樹打卡，沒想到牠一臉超級厭世，擺出苦瓜臉，彷彿在說「還要拍多久」，可愛的服裝配上無奈的臉形成強烈反差。

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▲米果每次拍照都苦瓜臉，超有個性。（圖／IG@migo.812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



IG@migo.812經常在網路上分享米果的可愛日常，米果個性超級調皮搗蛋，不過也很愛撒嬌，最喜歡的就是和姐姐黏在一起，常常叼著玩具找人陪玩，大家沒空時就會自己生氣亂叫。平常要幫牠拍照的時候總是露出一副無言的臭臉，只有在玩耍時抓拍的到笑容，這次跟聖誕樹合照也是不可避免的「笑不出來」，搞笑畫面引起不少關注。

▲米果平常很黏人，所有零食都愛吃。（圖／IG@migo.812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads上發佈後觀看樹已經高達11萬次，網友紛紛留言「超吉不爽」、「無奈吉了」、「好不給面子」、「吉度不悅」、「求頭套連結」、「太好笑了」、「被迫營業的狗狗」，有個性的米果瞬間收穫大批粉絲。