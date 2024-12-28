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東森寵物升級「金鑽卡」會員回饋無上限　毛孩越寵越划算

金鑽卡。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物正式推出嶄新升級的「金鑽卡」會員，以創新的消費返利機制和豐富回饋權益，回饋無上限，越養越划算，也是史無前例的寵物養護新選擇！

金鑽卡亮點：回饋無上限，越養越划算

金鑽卡會員年會費僅需 6,000 元，即可享有超高回饋特權：
⦁ 最高20%寵點數回饋：消費越多，回饋越多，讓養毛孩變得輕鬆又划算。
⦁ 專屬10張折價券：申辦當下即刻獲得 100 元至 1,000 元不等的折價券，共計 5,500 元折扣，立即實現回本，養寵更省心。
⦁ 週三寵點數三倍回饋、壽星月寵點數五倍特權：加碼享受超值優惠，寵愛不停歇。

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舉例來說，喵小姐於 2025/1/6 支付 6,000 元購買金鑽卡後，申辦當下即可收到第一張 100元折價券，只需單筆消費滿 101元即可使用，接著循序發放更高面額的折價券。全程消費即享折扣與贈點雙重回饋，讓會員「越買越省、越養越賺」！

限時升級優惠，寵點完整保留

為回饋忠實會員，東森寵物特別推出金銀萌卡會員專屬升級優惠：
⦁ 即日起至 2025/1/31，金萌卡與銀萌卡會員可攜帶原卡申辦發票至門市升級為金鑽卡，補足年會費差額即可享金鑽卡全新權益，累積的寵點數完整保留。
⦁ 升級即送 10 張專屬折價券，總計5500元折扣，並重新享有一年會員效期。

活動期間，升級流程簡單快速，僅需提交原卡購買發票或切結書即可完成升級，輕鬆解鎖金鑽卡尊榮待遇！

金鑽卡。（圖／東森寵物提供）

隨著金鑽卡的推出，東森寵物將點數經濟生態圈升級至全新高度：

⦁ 金萌卡好評加碼大放送：金萌卡自上線以來深受好評，以最高 20% 寵點數回饋及多項專屬優惠，為會員提供「越買越划算」、「買越多省越多」的購物體驗。
⦁ 消費折上加折，福利不間斷：所有金鑽卡與金萌卡會員均可享專屬活動及優惠，讓養寵成為一種輕鬆愉悅的生活方式。

東森寵物將持續拓展會員福利，打造「越養越賺」的超值體驗，讓寵物主人的每一筆消費都充滿驚喜。這波優惠浪潮，讓養寵不再是負擔，而是一種幸福的享受。

關鍵字： 東森寵物東森寵物金鑽卡

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