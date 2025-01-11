ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

花蓮卓溪台灣黒熊又現蹤！闖工寮嗑梅醋　4相機監測追蹤

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署9日接獲卓溪鄉古姓部落族人等3人通報，進行砍草工作時目擊黑熊在鐵網建築物中，疑似受傷，便立即通報玉里工作站，經派員前往確認後，發現有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡，推測已翻越菱形網離去，並未受傷。花蓮分署表示，將持續監測黑熊是否返回，並協助工坊主人防範黑熊。
 
 林業保育署花蓮分署說明，9日上午約10點接獲卓溪鄉部落族人通報，於石平段海拔約317公尺處進行砍草工作時，看到黑熊趴在工坊內疑似受傷，立刻拍下影片，並通報花蓮分署玉里工作站。同仁隨即赴現場查看，在工坊菱形網與黑網交界處上發現熊毛，地上則有黑熊排遺， 通報人表示有看到黑熊站立後便離開，並表示原本看到黑熊蹲坐地上以為牠受傷，後來發現牠起身站立移動，才確認黑熊並未受傷。

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
 花蓮分署聯繫上工坊主人林先生後，現場已施放大龍炮6發驅趕黑熊，並經其同意於現場架設4台相機進行監測，後續持續巡視及確認相機監測狀況進行驅趕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼在工坊菱形網與黑網交界處上發現熊毛。

為維護林姓工坊主人安全，已提供防熊噴霧、大龍炮等防熊用具，並建議頂端黑網改為鐵網增加防護。
 
 花蓮分署依據台灣黑熊生態服務給付方案，將頒發獎勵金予3位通報人，感謝其主動通報。此外，花蓮分署也請林姓工坊主人了解黑熊是否造成損失，損失部分可給予等值補償，並告知若紅外線自動相機拍攝到黑熊再度入侵，會給予入侵監測獎金。但主人清查後確認陶甕及菱形網都沒有破損，唯一出入的鐵門也保持關閉，完好如初，並無任何遭受黑熊破壞痕跡，所以不需賠償。

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署近4年研究調查顯示，卓溪附近山區原本就是黑熊的居住地（相關影片：https://www.youtube.com/watch?v=ul4nBeysCio），故再次呼籲山村聚落戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥請妥善收納。如有發現黑熊，切勿私自處理，請立即通報花蓮分署(0800-000930您您您救山林），分署將迅速派員協助架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴和防熊噴霧保護居民安全。

關鍵字： 卓溪台灣黒熊現蹤梅醋工坊淺嚐離去照相機監測追蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

貓界冒險王！虎斑貓「小不點」跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

暖氣「烤貓咪」睡到翻肚四腳朝天　網友也沉醉：肥美好好吸

浪貓闖家中！女子氣炸怒趕走...下秒見斑紋落淚：走35Km為了見我

洛杉磯野火400動物燒燙傷　白狗變灰狗、橘貓鬍子燙捲

浪浪喵星人被收編超調皮　自開旋轉桶蓋「埋頭狂吃飼料」

衣帽架上掛著「一條貓」　鏟屎官傻眼：你怎麼上去的？

地震、颱風摧殘！國寶魚僅少千尾　復育有成數量創歷史次高

偷酸高雄猴子「好肥喔」被聽到　他在街上被狂追：對不起對不起

汐止民宅惡臭竟藏81隻貓　未絕育、環境不佳遭罰40萬3000元

14歲重病狗狗「告別派對」　鄰居送暖摸摸媽感動「牠最喜歡」

花蓮卓溪台灣黒熊又現蹤！闖工寮嗑梅醋　4相機監測追蹤

洛杉磯野火400動物燒燙傷　白狗變灰狗、橘貓鬍子燙捲

地震、颱風摧殘！國寶魚僅少千尾　復育有成數量創歷史次高

浪浪喵星人被收編超調皮　自開旋轉桶蓋「埋頭狂吃飼料」

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾合力解救成功

廚房出現「一鍋貓」尾巴掉外面狂甩　鏟屎官笑噴：還躺的很好欸

統一獅春訓新增室內練習轉播　近距離球星擊掌會

閣揆赴桃機視察春節疏運整備作業　卓榮泰：全力提升機場服務量能

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超重竟大鬧　網友傻眼：最壞身教

東慈揪爺奶吃年菜！暖心抽「東森廣場購物金」鼓勵長者春節出門健康樂活

12星座衝擊來了！「最新一週運勢」出爐　天蠍要把錢守好

屏東男機車停竹田國道3號橋下　置物箱內皮夾被偷...3萬6沒了

王鴻薇點名罷免蘇巧慧、張宏陸　當事人反擊：人民不會接受

日本待6天「躲過流感」　他曝防疫7小物！一票人狂筆記

中美兩軍關係如何發展？　陸國防部：尊重核心利益是前提

高雄三鳳中街年貨大街登場　陳其邁發送首份蛇年小紅包

寵物動物熱門新聞

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

薩摩耶與寶寶加密通話　深情對望

虎斑貓跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

暖氣「烤貓咪」　爽睡到四腳朝天

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

加州野火400動物燒傷　白狗變灰狗

浪貓被收編　自開旋轉蓋狂吃飼料

貓咪自己掛上衣帽架　奴才超傻眼

地震、颱風後國寶魚僅少千尾！數量歷史次高

酸高雄猴子「好肥喔」被聽到　他在街上被狂追

黑貓愛泡澡　乖等奴才洗完換牠

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又跑回去

天花板縫冒出貓頭　嚇壞女主人

廚房出現一鍋貓　逗樂鏟屎官

讀者迴響

熱門新聞

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

薩摩耶與寶寶加密通話　深情對望

虎斑貓跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

暖氣「烤貓咪」　爽睡到四腳朝天

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

加州野火400動物燒傷　白狗變灰狗

浪貓被收編　自開旋轉蓋狂吃飼料

貓咪自己掛上衣帽架　奴才超傻眼

地震、颱風後國寶魚僅少千尾！數量歷史次高

酸高雄猴子「好肥喔」被聽到　他在街上被狂追

黑貓愛泡澡　乖等奴才洗完換牠

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又跑回去

天花板縫冒出貓頭　嚇壞女主人

廚房出現一鍋貓　逗樂鏟屎官

重病狗狗告別派對　鄰居送暖摸摸

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面