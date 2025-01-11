花蓮卓溪台灣黒熊又現蹤！闖工寮嗑梅醋　4相機監測追蹤

▲▼玉里工作站確認有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署9日接獲卓溪鄉古姓部落族人等3人通報，進行砍草工作時目擊黑熊在鐵網建築物中，疑似受傷，便立即通報玉里工作站，經派員前往確認後，發現有黑熊入侵梅子醃漬工坊的痕跡，推測已翻越菱形網離去，並未受傷。花蓮分署表示，將持續監測黑熊是否返回，並協助工坊主人防範黑熊。



林業保育署花蓮分署說明，9日上午約10點接獲卓溪鄉部落族人通報，於石平段海拔約317公尺處進行砍草工作時，看到黑熊趴在工坊內疑似受傷，立刻拍下影片，並通報花蓮分署玉里工作站。同仁隨即赴現場查看，在工坊菱形網與黑網交界處上發現熊毛，地上則有黑熊排遺， 通報人表示有看到黑熊站立後便離開，並表示原本看到黑熊蹲坐地上以為牠受傷，後來發現牠起身站立移動，才確認黑熊並未受傷。





花蓮分署聯繫上工坊主人林先生後，現場已施放大龍炮6發驅趕黑熊，並經其同意於現場架設4台相機進行監測，後續持續巡視及確認相機監測狀況進行驅趕。

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▲▼在工坊菱形網與黑網交界處上發現熊毛。

為維護林姓工坊主人安全，已提供防熊噴霧、大龍炮等防熊用具，並建議頂端黑網改為鐵網增加防護。



花蓮分署依據台灣黑熊生態服務給付方案，將頒發獎勵金予3位通報人，感謝其主動通報。此外，花蓮分署也請林姓工坊主人了解黑熊是否造成損失，損失部分可給予等值補償，並告知若紅外線自動相機拍攝到黑熊再度入侵，會給予入侵監測獎金。但主人清查後確認陶甕及菱形網都沒有破損，唯一出入的鐵門也保持關閉，完好如初，並無任何遭受黑熊破壞痕跡，所以不需賠償。





花蓮分署近4年研究調查顯示，卓溪附近山區原本就是黑熊的居住地（相關影片：https://www.youtube.com/watch?v=ul4nBeysCio），故再次呼籲山村聚落戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥請妥善收納。如有發現黑熊，切勿私自處理，請立即通報花蓮分署(0800-000930您您您救山林），分署將迅速派員協助架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴和防熊噴霧保護居民安全。