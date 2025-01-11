大貓熊圓寶健檢「遺傳琺瑯質問題」　頭好壯壯圓滾滾迎新年

▲圓寶遺傳圓圓，牙齒琺瑯質發育先天不良。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園大貓熊「圓寶」在農曆年前健檢，大致上是健康寶寶，只不過遺傳了媽媽「圓圓」琺瑯質發育先天不良，所幸在保育員照護下無明顯退步，準備好一起健康地迎接新春到來。

圓寶出生於2020年，是台北市立動物園貓熊家族的么妹，距離上一次麻醉健檢將近1年，由於上一次健檢發現有些異常指標，保育員安排在農曆年前再為牠複檢。本次健康檢查由動物園照養團隊、臺灣大學獸醫學院、國立中興大學獸醫學院、臺大醫院麻醉部、牙科部，以及恩亞齒科專業動物醫院的專業團隊共同執行。檢查項目包括理學檢查、血液學檢查、牙科檢查、眼科檢查等，並利用影像醫學技術對「圓寶」的心臟、腹腔及上消化道進行超音波、食道胃鏡及電腦斷層檢查。

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健檢結果出爐，「圓寶」的大部分項目皆屬正常，雖然遺傳了媽媽「圓圓」的基因，牙齒琺瑯質發育先天不良，但在保育員定期刷牙與照護下，今年檢查結果未明顯退步。另外在消化道內視鏡檢查中，「圓寶」先前出現的食道潰瘍已有改善，雖然仍偶需藥物控制與食物調整，但總體來說是狀況向好的一面發展。

台北市立動物園表示，「圓寶」依舊精神飽滿，頭好壯壯，準備好與大家一同迎接新春的到來。

▲圓寶身體狀況大致健康，準備好過年囉！（圖／台北市立動物園提供）