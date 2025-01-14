寵物萌寵直播「療癒新體驗」　互動打賞好禮三重送

▲觀看東森寵物直播，就有機會贏取總價值超過萬元的豪華大獎。

東森寵物推出全新寵物直播活動，年終特別加碼「寵物直播年終大放送」活動，邀請寵物愛好者共同參與這場萌寵狂歡派對！即日起至2月24日止，只要觀看直播或參與打賞就有機會贏取總價值超過萬元的豪華大獎。打賞的次數越高，獲得獎品的機會越大，讓愛寵人士與萌寵們一同收穫愛與歡樂！

●萌寵直播年終大放送 立即看►►►



第一重：打賞贏豪禮

活動時間：即日起至2025年2月24日

只要觀看直播並參與打賞互動，排行前三名的用戶即可獲得豪華大禮！

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第二重：樂透金抽獎

活動時間：即日起至2025年1月17日

打賞滿50罐罐點，即可獲得一張抽獎券，無上限！將從中抽出三名幸運兒，贏得樂透金獎勵。

第三重：觀看直播送好禮

活動時間：即日起至2025年1月17日

觀看直播達30秒，即可獲得神秘小禮物一份！

●打賞奪豪禮：打賞越多，機會越大，豐富獎品等你來拿►►►

創新互動體驗 萌寵直播成熱潮焦點

寵物直播平台帶來全新娛樂方式，將寵物與觀眾緊密連結。直播主們攜帶自家毛孩，透過創意表演和趣味互動，讓觀眾不僅能欣賞寵物的可愛瞬間，還能學到實用的養寵知識。不論是搞笑的動作、暖心的表現，還是寵物們的小技能分享，直播間的每一刻都充滿驚喜與感動。平台設計的即時互動功能，更讓觀眾能隨時參與其中，透過打賞支持喜愛的萌寵，成為它們的最佳後盾。這種結合了愛與娛樂的模式，使寵物直播迅速成為寵物愛好者心目中的熱門選擇。



▲下載新聞雲APP，點我前往觀看直播 (連結請用手機開啓)。

即刻參與 簡單操作開啟萌寵狂歡派對

參與這場寵物直播盛宴非常簡單，用戶只需下載東森購物或ETtoday APP (連結請用手機開啟)，完成註冊即可輕鬆進入直播間。透過平台，觀眾可以觀看直播、進行打賞，還能留言與直播主和萌寵即時互動。不論你是寵物主人還是純粹的萌寵愛好者，都能在這裡找到專屬的快樂時光。直播平台將科技與寵物結合，打造一個充滿溫度的互動社群，讓每個人都能享受與毛孩共度的溫馨時刻。現在就行動，下載APP加入我們，一起參與這場充滿愛與驚喜的寵物直播年終狂歡吧！

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