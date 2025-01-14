你還活著！睽違5日與愛犬重逢　洛杉磯野火受災戶瞬間淚崩

▲男子科爾文在災後5天，幸運的與他失蹤的愛犬重逢。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

近期美國加州洛杉磯因為野火肆虐，造成當地大範圍居民流離失所。而在帕利塞茲大火（Palisades Fire）中失去家園的男子科爾文（Casey Colvin），在災後5天，幸運的與他失蹤的愛犬奧利奧（Oreo）重逢。在重逢當下，科爾文抱著愛犬在現場歡呼，後續又哭又笑的，甚至流下激動的淚水。

根據《紐約郵報》報導指出，從網路流傳中的影片可以看到，在災後5天之後，科爾文便返回住宅區開始尋找自己失蹤的愛犬奧利奧。後續科爾文幸運地在鄰居家的柵欄後發現愛犬的身影，奧利奧也立刻跳過圍欄撲進科爾文的懷中。面對愛犬的失而復得，科爾文緊抱著小狗喜極而泣「哦，親愛的！天哪，你還活著！你還活著！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

科爾文一邊哭喊，一邊將奧利奧高舉起來。他甚至情緒激動著不斷地原地繞圈，甚至揮舞雙手激動地感謝「是的！謝謝你，耶穌！感謝上帝！」

▲科爾文抱著愛犬，情緒激動地不斷在原地繞圈。（圖／翻攝自社群網站X）

科爾文後續表示，在災難發生後，自己的住家被燒成廢墟，雖然有蕭逢源曾經提議要幫他找尋失蹤的小狗，但最後只有發現另外一隻小狗提卡提卡提卡（Tika Tika Tika），而奧利奧則是下落不明。

雖說奧利奧可能是凶多吉少，但科爾文並未放棄。科爾文不僅在網路上發佈尋狗啟事，同時也希望借助安裝在寵物身上的AirTag嘗試定位奧利奧的下落。直到災後的幾天，科爾文收到消息，表示有人目擊到奧利奧徘徊於鄰居廢墟的瓦礫中。

後續在一名專業捕狗師的協助下，科爾文重返遭烈火吞噬的家園尋找。最終，他在廢墟的泥土與殘骸中發現了受驚的奧利奧。

報導中提到，洛杉磯所爆發的野火中，以帕利塞茲大火與伊頓大火（Eaton Fire）肆虐最為嚴重，至今仍未完全控制。這場毀滅性的野火已燒毀超過39,000英畝土地，摧毀了近10,000棟建築，造成至少24人死亡，約20萬人無家可歸。

延伸閱讀

▸ 妻年薪120萬「婚後不上班不想生」 竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊

▸ 尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺「沒放入都不算出軌」 人妻不忍了

▸ 原始連結