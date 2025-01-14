ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

你還活著！睽違5日與愛犬重逢　洛杉磯野火受災戶瞬間淚崩

（圖／翻攝自社群網站X）

▲男子科爾文在災後5天，幸運的與他失蹤的愛犬重逢。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

近期美國加州洛杉磯因為野火肆虐，造成當地大範圍居民流離失所。而在帕利塞茲大火（Palisades Fire）中失去家園的男子科爾文（Casey Colvin），在災後5天，幸運的與他失蹤的愛犬奧利奧（Oreo）重逢。在重逢當下，科爾文抱著愛犬在現場歡呼，後續又哭又笑的，甚至流下激動的淚水。

根據《紐約郵報》報導指出，從網路流傳中的影片可以看到，在災後5天之後，科爾文便返回住宅區開始尋找自己失蹤的愛犬奧利奧。後續科爾文幸運地在鄰居家的柵欄後發現愛犬的身影，奧利奧也立刻跳過圍欄撲進科爾文的懷中。面對愛犬的失而復得，科爾文緊抱著小狗喜極而泣「哦，親愛的！天哪，你還活著！你還活著！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

科爾文一邊哭喊，一邊將奧利奧高舉起來。他甚至情緒激動著不斷地原地繞圈，甚至揮舞雙手激動地感謝「是的！謝謝你，耶穌！感謝上帝！」

（圖／翻攝自社群網站X）

▲科爾文抱著愛犬，情緒激動地不斷在原地繞圈。（圖／翻攝自社群網站X）

科爾文後續表示，在災難發生後，自己的住家被燒成廢墟，雖然有蕭逢源曾經提議要幫他找尋失蹤的小狗，但最後只有發現另外一隻小狗提卡提卡提卡（Tika Tika Tika），而奧利奧則是下落不明。

雖說奧利奧可能是凶多吉少，但科爾文並未放棄。科爾文不僅在網路上發佈尋狗啟事，同時也希望借助安裝在寵物身上的AirTag嘗試定位奧利奧的下落。直到災後的幾天，科爾文收到消息，表示有人目擊到奧利奧徘徊於鄰居廢墟的瓦礫中。

後續在一名專業捕狗師的協助下，科爾文重返遭烈火吞噬的家園尋找。最終，他在廢墟的泥土與殘骸中發現了受驚的奧利奧。

報導中提到，洛杉磯所爆發的野火中，以帕利塞茲大火與伊頓大火（Eaton Fire）肆虐最為嚴重，至今仍未完全控制。這場毀滅性的野火已燒毀超過39,000英畝土地，摧毀了近10,000棟建築，造成至少24人死亡，約20萬人無家可歸。

延伸閱讀
妻年薪120萬「婚後不上班不想生」　竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊
尪裝單身求介紹女友！婆婆力挺「沒放入都不算出軌」　人妻不忍了
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

交代用藍色小湯匙！嬤硬換「白色湯杓」狗變水桶腰　嗆兒金價夭壽

網紅貓「囡鼻」突離世　「吃飯時走了」飼主感慨：有尊嚴地離開

結帳摸到「濕濕棉花糖」打開包包超崩潰　回家逼問「牠緊張頂嘴」

你還活著！睽違5日與愛犬重逢　洛杉磯野火受災戶瞬間淚崩

剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

3貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！

你還活著！睽違5日與愛犬重逢　洛杉磯野火受災戶瞬間淚崩

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

14歲喵星人行動遲緩　靠再生醫學「能跳沙發」毛髮變光亮

剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

網紅貓「囡鼻」突離世　「吃飯時走了」飼主感慨：有尊嚴地離開

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

科技戰烏雲密布　北京市長：支持受制裁企業應對外部打壓

周玉蔻、蔡玉真沒悔悟　張淑娟認一審判太輕...北檢正式上訴！

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

2大新春限定優惠一次看！冰淇淋半價吃、甜甜圈買1送1

吳芳嫺澳網女雙首輪逆轉過關！　開季已奪2冠拉出9連勝

女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐

立院通過台德、台吐、台露刑事司法互助協議　強化國際合作打擊犯罪

他泡澡胸痛昏厥「眼睛上吊、吐白沫」　醫示警急性心肌梗塞4徵兆

新北餵藥案教保員提告誹謗！　王婉諭、羅致政、招名威不起訴

寵物動物熱門新聞

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

交代用小湯匙！嬤硬換湯杓狗變豬

愛出門網紅貓突離世　吃飯時走了

結帳摸到濕濕棉花糖！打開包崩潰

你還活著！睽違5日與愛犬重逢...受災戶瞬間淚崩

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

野火瞬間燒到家園　女緊急帶79kg網紅龜逃命

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

老貓行動遲緩　靠再生醫學跳沙發

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

讀者迴響

熱門新聞

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

交代用小湯匙！嬤硬換湯杓狗變豬

愛出門網紅貓突離世　吃飯時走了

結帳摸到濕濕棉花糖！打開包崩潰

你還活著！睽違5日與愛犬重逢...受災戶瞬間淚崩

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

野火瞬間燒到家園　女緊急帶79kg網紅龜逃命

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

老貓行動遲緩　靠再生醫學跳沙發

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

汪誤吞球　獸醫妙手幫嘔出爆歡呼

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面