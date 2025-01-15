4警犬被通報！遭投訴：毆打同事、上班死氣沉沉...網全笑翻

▲通告內容提到，近期部分警犬工作落實不到位。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

圖文／CTWANT

大陸雲南楚雄州公安局警犬訓練基地日前發布一則通告，內容提到，近期部分警犬工作落實不到位，嚴重影響犬隊形象。貼文一出後，讓不少人笑翻「班，狗都不上」。

根據陸媒《大皖新聞》報導，警犬訓練基地的警犬「么么零」迎來1歲生日，作為一名「新兵」，警犬「么么零」是個十足的闖禍能手，它曾連續4周被基地「通報」，而被通報的理由都讓人哭笑不得，例如「帶頭打架」、「在戰友床上尿尿」等。

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雖然闖了這麼多禍，但工作起來的「么么零」卻格外認真，能迅速適應環境並在廣袤的山林中搜捕到嫌疑對象，如今已獨立參與了2起實地救援、4起嫌疑人追捕工作。

另外還有3隻警犬榜上有名，像是警犬「金剛」，不愛乾淨、不洗澡，把美容師抓傷，賠了500人民幣（約新台幣2200元）；警犬「飛天」在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其它同事不能正常上崗；警犬「閃電」長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。

通報曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言「閃電只是犯了每個打工者都會犯的錯」、「明明是正經的通報，為啥感覺特別可愛和搞笑」、「虛情假意上班，真心實意下班」。

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