ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

13貓咪在他手上「非死即傷或失蹤」　台中男被動保處列黑名單

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一名年輕李男疑似虐貓，被發現有陸續領養13隻貓咪「非死即傷」。（圖／Facebook／虐待動物惡人整理）

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一名李男被檢舉涉嫌虐貓，且動保處先前已查獲一隻貓屍，而且李的家中還有7隻成貓、2幼貓，部分貓隻雖然有傷，但大致健康。不過，李男又再遭人爆料，還曾認養另外4隻貓咪，其中3隻已經死亡，另1隻不知去向，陸續至少13隻貓咪在李男手上「非死即傷」，不然就失蹤，動保處依法函送警方，並將李男列入飼養寵物黑名單。

先前有民眾在臉書社團「虐待動物惡人整理」發文表示，20多歲李男住在台中市西屯區，疑似四處領養、收養貓隻，稱有多隻貓咪遭李男持棍子毆打，甚至有貓咪被打到全身骨折、吐血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市動保處表示，去年底獲悉李男仍有飼養貓隻，即派員進行扣留，但過程中李男身體不適由救護車載離就醫，無法完成程序，稽查員於現場紀錄有7隻貓咪，由於外觀體態及食物飲水無虞，因此先暫安置原屋內。

隔日，動保處跟李男依約完成扣留程序，考量原送養人表達，有飼養意願且熟悉貓隻性格，為避免貓隻過度緊迫，就目視可見外觀健康尚可，請原送養人帶至動物醫院詳細檢查，發現部分貓隻身上有傷。

本月13日，動保處再次獲悉李男，更早曾認養4隻貓，其中3貓隻罹病死亡，李男未能提供相關醫療資料及其餘1貓隻去向，若經查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送相關資料至警察單位。

動保處表示，飼主行為已不適續任動物飼主，動保處已將其列為飼養黑名單，倘再查獲仍有飼養動物情形，將依違反動物保護法沒入動物、裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，如民眾有本案相關事證，亦可提供動保處辦理。

關鍵字： 台中虐貓貓咪死亡虐待動保處黑名單

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

吉娃娃被阿公餵成10.3KG氣球　奴才花1年陪牠減肥成功！

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手手奴才「幫配音」　牠秒生氣出拳：不准學人家！

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

13貓咪在他手上「非死即傷或失蹤」　台中男被動保處列黑名單

4警犬被通報！遭投訴：毆打同事、上班死氣沉沉...網全笑翻

日本驚傳台灣人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊！慘被逮捕

春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

尼米茲級航母艾森豪號抵造船廠　啟動PIA升級延長壽命

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

春節群聚頻繁　守護家中寶貝與長輩儘快接種新冠與流感疫苗

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

桃園宣導春節環保祭祀措施　張善政期廟宇綠色轉型

寵物動物熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

讀者迴響

熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

歐告堅持「饋頭」　媽手腳麻掉

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面