13貓咪在他手上「非死即傷或失蹤」　台中男被動保處列黑名單

▲台中市一名年輕李男疑似虐貓，被發現有陸續領養13隻貓咪「非死即傷」。（圖／Facebook／虐待動物惡人整理）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一名李男被檢舉涉嫌虐貓，且動保處先前已查獲一隻貓屍，而且李的家中還有7隻成貓、2幼貓，部分貓隻雖然有傷，但大致健康。不過，李男又再遭人爆料，還曾認養另外4隻貓咪，其中3隻已經死亡，另1隻不知去向，陸續至少13隻貓咪在李男手上「非死即傷」，不然就失蹤，動保處依法函送警方，並將李男列入飼養寵物黑名單。

先前有民眾在臉書社團「虐待動物惡人整理」發文表示，20多歲李男住在台中市西屯區，疑似四處領養、收養貓隻，稱有多隻貓咪遭李男持棍子毆打，甚至有貓咪被打到全身骨折、吐血。

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台中市動保處表示，去年底獲悉李男仍有飼養貓隻，即派員進行扣留，但過程中李男身體不適由救護車載離就醫，無法完成程序，稽查員於現場紀錄有7隻貓咪，由於外觀體態及食物飲水無虞，因此先暫安置原屋內。

隔日，動保處跟李男依約完成扣留程序，考量原送養人表達，有飼養意願且熟悉貓隻性格，為避免貓隻過度緊迫，就目視可見外觀健康尚可，請原送養人帶至動物醫院詳細檢查，發現部分貓隻身上有傷。

本月13日，動保處再次獲悉李男，更早曾認養4隻貓，其中3貓隻罹病死亡，李男未能提供相關醫療資料及其餘1貓隻去向，若經查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送相關資料至警察單位。

動保處表示，飼主行為已不適續任動物飼主，動保處已將其列為飼養黑名單，倘再查獲仍有飼養動物情形，將依違反動物保護法沒入動物、裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，如民眾有本案相關事證，亦可提供動保處辦理。