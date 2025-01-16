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林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

多虧愛犬「咖妹醬」來到家裡，才讓林真亦走出痛失愛犬的背傷。（圖／楊澍攝）

▲多虧愛犬「咖妹醬」來到家裡，才讓林真亦走出痛失愛犬的背傷。（圖／楊澍攝）

圖文／CTWANT

女星林真亦擁有甜美笑容，有「微笑女神」封號，熱愛毛孩的她，帶著2歲半的瑪爾泰迪「咖妹醬」接受CTWANT 時報周刊專訪，透露先前養了12年的約克夏「咖嚕醬」突然離世，她難過到爆肥8公斤，一想到就哭，直到「咖妹醬」來到家裡，她才慢慢走出悲傷。而兩隻狗也意外擁有許多共通點，彷彿是愛犬又重新來投胎一樣，讓她直呼好神奇。

超可愛的「咖妹醬」會自己看鏡頭喬角度，也很黏林真亦。（圖／影一提供）

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▲超可愛的「咖妹醬」會自己看鏡頭喬角度，也很黏林真亦。（圖／影一提供）

林真亦當初從高雄北上台北打拼，在台北孤孤單單，熬了1年好不容易有經濟能力，養了愛犬咖嚕醬作伴，毛孩就是她在台北打拼12年的依靠。沒想到愛吃的咖嚕醬有天突然沒了食慾，原本診斷是腸胃炎，過了兩三天症狀依舊，一檢查發現腹部有腫瘤緊急開刀，「牠那時候12歲了，其實有風險，但想說醫院風評蠻好的，還是開刀試試看，結果牠沒撐過危險期的最後一天，低血壓走了。」

林真亦表示「咖妹醬」性格乖巧，唯獨就是愛咬衛生紙。（圖／影一提供）

▲林真亦表示「咖妹醬」性格乖巧，唯獨就是愛咬衛生紙。（圖／影一提供）

等到愛犬離開後檢驗報告出爐，咖嚕醬其實得了癌症，即便撐過開刀，後續也是漫長的治療。但只要想起愛犬是在醫院孤單地離開，她還是忍不住哽咽紅了眼眶，「覺得冥冥中的安排，沒有讓牠折磨太久，但我還是很自責，覺得沒有陪牠走完最後一程。」熱愛健身重訓的她，因為咖嚕醬離開，做什麼都沒動力，整天只能躺在床上叫外送，還因此爆肥8公斤，「後來是我朋友看我太憂鬱，看不下去，才送了咖妹醬給我。」

她透露在咖妹醬來之前，她曾夢到咖嚕醬入夢，表示要去投胎，「那時候牠的樣子就是跟咖妹醬一模一樣，還說這樣比牠現在更漂亮。」

林真亦先前養了約克夏「咖嚕醬」，陪伴牠12年。（圖／影一提供）

▲林真亦先前養了約克夏「咖嚕醬」，陪伴牠12年。（圖／影一提供）

原先她沒想太多，沒想到養著養著發現「咖妹醬」跟上隻狗狗越來越像，就連很多習性都ㄧ模一樣，「牠們兩個耳朵都會一高一低，上隻狗狗會認玩具名字，這隻狗狗也會。」就連咖嚕醬生前愛玩的玩具，咖妹醬也同樣愛不釋手，兩隻狗狗也都一樣知道自己長得可愛，很喜歡照鏡子，讓她覺得可能真的如夢境所說，是上隻狗狗咖嚕醬又重新投胎來陪伴她。

愛犬咖嚕醬當初離開得太突然，讓林真亦相當難過。（圖／影一提供）

▲愛犬咖嚕醬當初離開得太突然，讓林真亦相當難過。（圖／影一提供）

長相可愛的咖妹醬讓她漸漸走出悲傷，個性也十分乖巧黏人，她走到哪黏到哪，還會坐下、套圈圈、躺下等技能，就連拍攝時也會自己換角度，讓身為主人的她十分有面子，開玩笑喊：「以後自己的罐罐自己賺了。」唯獨就是調皮愛咬衛生紙，會把床頭上的衛生紙撕碎，讓她有些頭痛。

不過即使兩隻狗狗有許多共通點，但她還是強調，會把兩隻愛犬當作不同個體，都是她心愛的家人，並表示這輩子只會有一隻約克夏，誰也無法取代。看著眼前活潑的咖妹醬，充滿活力地跑來跑去，她笑說：「現在也很重要，這樣對牠們才公平。」

林真亦兩隻愛犬「咖嚕醬」、「咖妹醬」有不少共通點，就連長相也都十分相似。（圖／影一提供）

▲林真亦兩隻愛犬「咖嚕醬」、「咖妹醬」有不少共通點，就連長相也都十分相似。（圖／影一提供）

她先前在破億電影《角頭2：王者再起》中演出「美娜」，嗑藥殺人樣樣來，展現瘋魔演技。今年她預告會在《角頭》影集以原角色回歸，賣關子表示：「會有突破性演出」，喊話粉絲可以期待。此外她的Youtube頻道，意外吸引大批海釣粉支持，平均每支海釣影片都有約10萬次觀看。她笑說小時候家裡開海產店，常跟著爸爸去釣魚，原本頻道是想以運動為主，「沒想到大家都愛看海釣影片。」

過去多接演黑道題材的她，也透露希望未來有機會接到懸疑、偵探類型或是古裝角色，「我很喜歡鬥智類的遊戲，也很喜歡看偵探片，也很想演看看學生。」不排斥演出女幫主或挑戰武打戲，許願有新角色邀約上門。

小檔案

名字：咖妹醬

品種：瑪爾泰迪

年齡：1歲半

性別：母

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