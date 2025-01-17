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主人愛貓無極限！牙齒「矯正1顆16萬」　醫藥費付錢不手軟

▲貓咪,寵物。（圖／記者游瓊華攝）

▲寵物醫藥花費高昂，但飼主為寵物健康花錢不手軟，北部就有飼主噴16萬元只為幫愛貓矯正一顆牙齒。（示意圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

不少將寵物視為家人對待，可寵物沒有健保，每每看病動輒就得花上數千元甚至上萬元，但仍有飼主心甘情願為愛犬、愛貓健康，掏出大把鈔票。就有寵物生醫業者透露，北部曾有飼主噴了16萬元，只為了幫愛貓矯正一顆牙齒，讓人見識到寵物醫療商機之大。

萌寵生醫副總經理楊采霏透露，國內動物醫院超過1900間，台灣飼主對寵物看病花費每個月從數千元到十多萬元不等，營養品的採購也不手軟，偏好眼睛、皮膚、肝腎等內臟保養，就是希望寵物能健健康康，粗估商機高達600億元，目前整體市場還有50%的成長空間。

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楊采霏也提到，北部有飼主為了品種愛貓，花了16萬元作貓咪牙齒矯正，「只矯正一顆牙齒，因為貓咪的齒冠以及牙齒偏小，所以價格高昂」，但即便金額嚇人，但飼主仍心甘情願買單。

▲貓咪,寵物。（圖／記者游瓊華攝）

▲馬來西亞飼養貓狗人口眾多，萌寵生醫日前宣布跨足馬來西亞市場，希望透過合作，讓兩國在寵物健康領域有更進一步的深度連結。（圖／記者游瓊華攝）

萌寵生醫日前宣布跨足馬來西亞市場，馬來西亞獸醫理事會理事陳澤南表示，馬來西亞人口約3400萬人，當中有60%人口養貓，佔比相當大，養狗的也不少，但近年來犬之類型從看門的中大型犬變成以寵物犬居多。陳澤南提到，台灣在寵物生醫的發展一直走在世界潮流最前端，希望透過這次雙方合作，讓兩國在寵物健康領域有更進一步的深度連結。

關鍵字： 寵物醫藥費牙齒矯正

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