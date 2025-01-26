貴賓在家腳不落地　自己爬上「專屬坐騎」逛大街比人還爽！



▲狗勾不怕掃地機器人，還會把它當成坐騎。 （圖／翻攝自TikTok@kayfey）

記者周偉承／綜合報導

現在的毛孩真的越來越幸福，在路上經常能看到毛孩被奴才抱在懷裡逛街，甚至瞄一眼路邊的娃娃推車時，常常看到車上的不是寶寶而是可愛毛孩，真的相當受到疼愛呵護，而有的狗勾甚至連在家都可以腳不落地，最近一支爆紅影片中的狗勾就擁有自己的「專屬坐騎」可以載牠四處閒晃，萌翻大批網友。

這隻名叫西歐（Theo）的可卡貴賓犬是在去年11月成為TikTok創作者「kayfey」凱蒂（Katie）的家人，當時的西歐還是個只有三、四個月大的小寶貝。凱蒂某天偶然發現，當家中的掃地機器人正在打掃時，西歐不僅完全不怕，甚至還直接爬到掃地機器人上面，彷彿當成自己的坐騎，任由它帶著自己在家裡晃來晃去，又驚又喜的凱蒂也將這段過程記錄下來並放上TikTok，很快地吸引不少網友，觀看數更突破了40萬。

▼西歐看起來相當習慣坐在掃地機器人上。

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許多網友看完影片都覺得西歐非常可愛，同時也覺得非常不可思議，因為他們自己家的狗狗大多都不喜歡動來動去的掃地機器人，還會不斷躲避、不讓機器人靠近，「我家的孩子只會對著它吠」、「我家那隻還嘗試要跟掃地機器人打架」、「我家的連我的電動牙刷都不喜歡」、「我的孩子會一邊追一邊對著它叫」。

不過，也有部分網友認為是不是飼主自己把狗勾放上掃地機器人再拍影片吸引關注，所以凱蒂也另外再拍了一支影片，明確記錄西歐自己坐上掃地機器人的整個過程，證明牠是隻聰明又懂得省力的狗勾。

▼西歐自己爬上掃地機器人。