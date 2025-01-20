ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

▲提款機有蛇，民眾路過拍了下來，引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

近日準備過農曆春節，不少民眾已經準備好春聯、年菜，打算開心迎接蛇年。有民眾近日路過某處自動櫃員機，意外發現上面竟有條巨大的蛇在爬行，恐怖的模樣令他忍不住錄影，並且發上網分享，驚呆了許多網友。

一位民眾在臉書社團「爆廢公社」分享影片，並且祝社員「蛇年行大運」。從民眾分享的影片當中能夠看見，有條巨大的蛇在櫃員機上不斷攀爬，一路向上移動，還時不時吐出舌頭，最終整條蛇掉到地上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼提款機有蛇，民眾路過拍了下來，引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



由於巨蛇太過驚人，拍攝者在過程中不斷呼喊，「哇！大蟒蛇！大蟒蛇在提款機上面，大蟒蛇在領錢。哇！超大，2米以上。哇！好大好大。太大了，太大了。」

對於這段影片，有不少社員驚呼，「不是在冬眠了嗎」、「蛇來運轉」、「看來今年不好過，蛇都出來當車手了」、「蛇出來蛇出來」、「美眉：不要亂幫我取名字」、「怎麼會出現在ATM？好可怕。」

此外，也有內行人科普，按照黑眼線、菱形斑，以及後半段直條紋等特點來判斷，這條蛇應試是國家三級保育動物「黑眉錦蛇」，而不是大蟒蛇。還有其他人透露冷知識，其實台灣的蛇不太會冬眠。