ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

▲▼提款機有蛇。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲提款機有蛇，民眾路過拍了下來，引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

近日準備過農曆春節，不少民眾已經準備好春聯、年菜，打算開心迎接蛇年。有民眾近日路過某處自動櫃員機，意外發現上面竟有條巨大的蛇在爬行，恐怖的模樣令他忍不住錄影，並且發上網分享，驚呆了許多網友。

一位民眾在臉書社團「爆廢公社」分享影片，並且祝社員「蛇年行大運」。從民眾分享的影片當中能夠看見，有條巨大的蛇在櫃員機上不斷攀爬，一路向上移動，還時不時吐出舌頭，最終整條蛇掉到地上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼提款機有蛇。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼提款機有蛇，民眾路過拍了下來，引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼提款機有蛇。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

由於巨蛇太過驚人，拍攝者在過程中不斷呼喊，「哇！大蟒蛇！大蟒蛇在提款機上面，大蟒蛇在領錢。哇！超大，2米以上。哇！好大好大。太大了，太大了。」

對於這段影片，有不少社員驚呼，「不是在冬眠了嗎」、「蛇來運轉」、「看來今年不好過，蛇都出來當車手了」、「蛇出來蛇出來」、「美眉：不要亂幫我取名字」、「怎麼會出現在ATM？好可怕。」

此外，也有內行人科普，按照黑眼線、菱形斑，以及後半段直條紋等特點來判斷，這條蛇應試是國家三級保育動物「黑眉錦蛇」，而不是大蟒蛇。還有其他人透露冷知識，其實台灣的蛇不太會冬眠。

 

關鍵字： 黑眉錦蛇ATM蛇年春節農曆

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

毛小孩也能點「光明燈」！　專家提醒有5禁忌不可不知

剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

ATM上有「超大型巨蛇」在爬！民眾路過驚喊：蛇年行大運

毛小孩也能點「光明燈」！　專家提醒有5禁忌不可不知

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

健康一體·國際連結：2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

快訊／TikTok緊急發聲明：正在恢復美國營運

搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

黃仁勳看好人形機器人　業者：助降成本打進美國隊

加薩停火生效　以色列軍方：首批3人質已返回國境

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

輝達砸7000萬維安　黃仁勳快閃台灣！保鑣界C羅、馮迪索護駕

父母早逝！殘疾哥供妹讀書　看獎狀淚崩：對得起爸媽了

寵物動物熱門新聞

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

白襪喵被爸唸太久　臭臉不耐煩

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

讀者迴響

熱門新聞

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

白襪喵被爸唸太久　臭臉不耐煩

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

汪廚房監工3月大坐到4歲　背影變超厚

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面