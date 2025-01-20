恆春驚見鼬獾狂犬病陽性死亡　籲飼主快為犬貓補強狂犬病疫苗

▲恆春鎮驚見狂犬病陽性鼬獾死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今(114)年1月屏東縣恆春鎮山海里驚現狂犬病陽性鼬獾，所幸發現時該鼬獾已死亡並無抓咬傷人。屏東縣動物防疫所旋即與恆春鎮公所合作緊急訂於1月23日下午1:00至3:00於恆春鎮山海活動中心免費施打犬貓狂犬病疫苗，請山海里及周邊民眾務必把握機會，攜帶犬貓及飼主身分證前往補強施打狂犬病疫苗，才能保護自己、家人和毛孩平安過好年。

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縣府動物防疫所表示，這次除山海里緊急加場之外，動防所將於3月初開始在恆春鎮各里密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，詳細場次資訊即將於官方網站釋出，也請民眾多加利用。

近年野生動物狂犬病疫情持續擴散，若民眾發現死亡食肉目野生動物(鼬獾、白鼻心、食蟹獴等)，請通報動物防疫所送驗，相關資訊歡迎電洽08-7224109，或上「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢。

動防所說，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

屏東縣動物防疫所呼籲若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。