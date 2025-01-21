台北動物園園長新上任　朱孝芬服務30年：目標成為世界級動物園

▲台北市立動物園副園長朱孝芬升任為園長。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園21日上午10時30分舉行新任園長布達儀式，由台北市政府教育局湯志民局長監誓，正式宣布副園長朱孝芬升任為園長，開啟動物園的新篇章。

朱孝芬加入動物園團隊近30年，從基層開始工作，歷任環境組技士、技正、組長，後轉任推廣組組長、視導、秘書、副研究員、研究員等職務，於109年起擔任副園長。她深度參與動物園多年專業轉型及各項重大業務發展，並在規劃創建新展示區時發揮重要作用。

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▲朱孝芬從基層做起，在動物園服務近30年。（圖／台北市立動物園提供）

在朱孝芬的領導下，台北市立動物園完成了多項重大計畫，包括主辦東南亞動物園暨水族館協會年會(SEAZA)、推動動物園110周年園慶行銷、指揮颱風救災工作，並在雙城論壇時與上海動物園簽訂小貓熊動物交換合作備忘錄。她也曾參與大貓熊引進及相關教育行銷，負責主導鳥園更新，並參與穿山甲館等新展示區域設施興建與景觀意象規劃。

▲朱孝芬帶領主辦2024東南亞動物園暨水族館協會年會，與會者來自30個國家，累計逾300人，創歷史新高。（圖／台北市立動物園提供）

朱孝芬在擔任動物園副園長期間，獲推選出任兩屆臺灣動物園暨水族館協會(TAZA)理事長，積極推動臺灣地區動物園及水族館相關業者經營管理上的動物福祉提升，並輔導同業樹立標準。她的努力促成了動物保育與繁殖工作推展，並強化了與國內外動物園的合作與交流。

台北市立動物園於113年度規劃未來4年發展藍圖，計畫逐步實現園內設施的升級與改造，例如改善丹頂鶴、瀕危鳥類及西部低地大猩猩等物種的照養繁殖場地，並爭取預算改善熱帶雨林區的動物活動與展示空間，以強化動物福祉，提供遊客更豐富的生態觀光體驗。朱孝芬就任園長後，將以建構世界級動物園為目標帶領台北市立動物園。

▲朱孝芬於雙城論壇時，代表台北動物園與上海動物園簽訂小貓熊動物交換合作備忘錄。（圖／台北市立動物園提供）