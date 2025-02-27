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見證海洋生命的故事　金門水試所推白海豚調查志工訓練課程

▲▼ 白海豚調查志工訓練課程 一起見證海洋生命的故事 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲白海豚調查志工訓練課程，一起見證海洋生命的故事。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣水產試驗所訂於2025年3月8日辦理中華白海豚海上調查志工訓練課程，內容包括鯨豚生態、鯨豚觀察技巧及海上調查訓練。完成訓練課程將有機會以志工身分參與本年度鯨豚海上調查，報名自即日起至3月3日中午止。

近十年來金門每年擱淺鯨豚案例約十至二十件不等，周邊海域鯨豚族群的調查研究卻十分有限。縣水試所於109年爭取海洋委員會補助，開啟中華白海豚的紀錄工作，並透過目擊紀錄蒐集中華白海豚分佈資訊。為了讓調查分析更具效益，同時將金門鯨豚現況推廣至國內外，縣水試所更自2022年起與中華鯨豚協會合作，共同調查金門海域中華白海豚族群。

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▲▼ 白海豚調查志工訓練課程 一起見證海洋生命的故事 。（圖／記者林名揚翻攝）

去年9月11日的調查航次中，調查團隊在古寧頭海域記錄到一隻被截斷上顎的白海豚。相片資料經過辨識比對，發現這隻白海豚在100年就已經在金門海域出沒。推測十三年間牠藉由群體的照顧，克服了失去上顎的困境。而影像紀錄中也發現，牠的身旁跟著一隻小白海豚，疑似是牠的後代。

鯨豚族群調查是一件耗時耗力的工作，需要長時間的累積，才能建構出鯨豚族群的樣貌。本次訓練課程縣水試所受海洋保育署補助辦理，希望能藉此匯集對鯨豚生態調查有興趣並願意協助海上調查的在地夥伴，一起見證海洋中生命的故事，也讓在地中華白海豚族群能夠持續受到關注。

▲▼ 白海豚調查志工訓練課程 一起見證海洋生命的故事 。（圖／記者林名揚翻攝）

關鍵字： 金門白海豚生態調查志工海上調查

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