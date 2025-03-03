林宜禾幼犬「愛吃便便」惡習多　熊爸出招從根本解決

▲對於林宜禾（左）幼犬炭吉會吃大便、亂大小便，以及不愛吃飯，熊爸見招拆招直說「有耐心就能解決」。

圖文／鏡週刊

女星林宜禾的黑貴賓小炭吉才7個月大，是個性活潑的小公狗，一到熊爸教室非常興奮，更四處嗅聞，林宜禾指炭吉問題多，會吃大便、亂大小便，以及不愛吃飯等，對此，熊爸指這都是幼犬的基本問題，只要主人有耐心就可解決。

尚是幼犬的炭吉很熱情，會主動找人示好及玩樂，對於炭吉一連串的問題，熊爸逐一解決。先是吃大便的問題，熊爸說：「幾乎幼犬都會吃大便，因為幼犬腸胃不佳，消化系統還沒發育好，再加上飼料的味道特別香，牠們也是會吃。不過，對於7個月的炭吉來說，身材標準，所以我覺得牠再吃大便的話，真的先去給醫生看看，看是否是腸胃問題，再來可以吃一些保健食品來幫忙改善。」

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▲林宜禾說愛犬炭吉很熱情，會主動找人示好及玩樂。（圖／翻攝自林宜禾IG）

熊爸也透露，有時候狗狗吃大便的行為，有可能吃不飽或是覺得無聊，因此建議從一日兩餐改成三餐，少吃多餐也是一個方法，以及回家時，增加牠的運動量，一旦玩累了就會忘記吃大便。

對少吃多餐，林宜禾坦言：「有點頭大。」因為炭吉吃飯很慢又挑食，如果她人不在家，牠就完全不吃，即使有自動餵食機，牠也不吃。熊爸笑言：「牠是要人陪吃啦！沒事的，之後牠長大了也會改變。」

至於炭吉亂大小便的問題，最愛尿到尿盆的邊邊，林宜禾認為牠是故意的，但熊爸卻表示，狗狗亂大小便，可能是尿盆太髒，他說：「有一些狗狗愛乾淨，小便後就不再上，因此，會尿到邊邊去，所以主人是要注意尿盆的乾淨度，還有就是家裡多放二個尿盆，讓狗狗可以更方便上廁所。」

▲林宜禾扮相宜古宜今，圖為她參加《戲說台灣》演出。（圖／翻攝自林宜禾IG）

炭吉在現場玩得很開心，沒理會主人，隨後主動到尿盆小便，熊爸看到炭吉如此乖巧又尿得很準，真心認為炭吉是隻好狗。他說：「你們看牠一整天下來都在玩，都很興奮，牠能在這個亂七八糟的環境，乖乖去找尿盆上廁所，所以牠真的很棒！」

▲林宜禾畢業於台藝大，父親也是藝人林義芳。（圖／翻攝自林宜禾IG）

最後，熊爸覺得炭吉的問題不嚴重，也看到林宜禾跟牠訓練也很配合，炭吉的社會化做得很好，因為牠不怕陌生人，對於環境的轉變也很安靜。林宜禾表示，從炭吉3個月大就開始帶著牠去拍戲，到現場牠會乖乖在籠子裡，一點也不吵，所以林宜禾很愛帶炭吉一起出門。



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