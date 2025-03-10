花蓮遊走黑熊「達古阿里」誘捕成功！　3個月瘦了28公斤

記者李依融／綜合報導

花蓮玉里鎮源城里遊走的台灣黑熊「達古阿里」10日清晨誘捕成功，初步檢查發現，達古阿里體重從野放時的91公斤降至63公斤，明顯瘦弱許多，後肢的傷勢則是原本的傷口磨損，目前已送往野灣野生動物保育協會進一步檢查。

達古阿里是野灣野生動物保育協會、卓溪鄉登山協會與林業及自然保育署花蓮分署共同救傷2次的黑熊，從衛星發報器項圈追蹤得知，牠2月21日越過電子圍籬靠近聚落，在調查人員的走訪下，得知牠27日在源城國小出沒過，3月8日又被人目擊在馬路上遊走，為避免人熊衝突，花蓮分署於9日設置桶狀陷阱誘捕，並於10日清晨成功捕獲。

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▲達古阿里順利被誘捕，身形明顯消瘦許多。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）



根據野灣動物保育協會團隊初步檢查，達古阿里體重為63公斤，相比去年12月野放時的91公斤，整整少了28公斤，而推測瘦弱可能與過冬和左後肢的傷勢有關。民眾目擊的影片中能見到，達古阿里曾誤入陷阱而截肢的左後肢不時蜷縮著，看起來相當疼痛，初步檢查結果為原本癒合的傷口磨損產生新傷口。

達古阿里第一次出現在人們面前，是2023年7月左前掌中套索，獲救治療後於同年11月野放，然而2024年3月再次因受困陷阱受傷，造成左後肢必須部分截肢，經過8個多月的治療與復健後，於12月4日野放，並帶著衛星發報器持續追蹤。

▲達古阿里的左後肢初判是救傷磨損。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）



從追蹤器的訊號能觀察到，達古阿里野放後前往玉山國家公園拉庫拉庫溪上游度冬，2月初開始向淺山移動，2月下旬進入花蓮分署設置的電子圍籬警戒範圍內。從3月4日起，較頻繁觀察到達古阿里前往一處芒果園取食腐肉，花蓮分署解釋，目前恰逢芒果的授粉季節，有農民利用動物的肉與內臟吸引蒼蠅授粉，而黑熊可能也因此被吸引。

為避免人熊衝突，花蓮分署緊急設立網路群組，向居民即時發布達古阿里動向及注意事項。目前達古阿里已成功誘捕，檢查後將評估是否再次野放或者永久安置。

▲達古阿里送往野灣做進一步檢查與治療。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）