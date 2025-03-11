遛狗入侵店家貓隻領域！　飼主護犬反遭貓咪攻擊慘抓傷

▲家貓憤怒衝出門外尾隨飼犬，飼主為保護愛犬被家貓攻擊後傷勢嚴重。（圖／新北動保處提供）

圖文／鏡週刊

一名飼主在新北市三重區三民路附近遛狗，因不小心入侵店家貓隻領域，而貓咪飼主未做好飼貓管理及防護措施，使家貓尾隨攻擊犬隻，遛狗飼主因愛犬心切抱起犬隻，慘遭貓隻攻擊，造成腿部多處抓傷，此事引起附近居民關心，家貓飼主也因未管理好貓隻，導致貓隻攻擊民眾，依新北市動物保護自治條例裁罰新台幣3,000元罰鍰。

依據受傷飼主表示，遛狗時經過店家貓隻領域，家貓飼主因未依新北市動物保護自治條例第7條第1項規定在公共區域提供其他適當防護措施管控寵物行動，而導致家貓衝出門外攻擊遛狗民眾，遭攻擊後隨即前往聯合醫院檢查，發現多處撕裂傷。

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動保處接獲通報隨即約談家貓飼主及調閱監視器影片釐清案情。家貓飼主表示貓隻不曾咬傷人及動物，但當日遛狗飼主犬隻疑似侵犯領域，貓咪一氣之下，尾隨犬隻進行攻擊，當下飼主看到家貓往外跑後，也急忙追出來用網子撈捕，但是為時已晚，遛狗民眾已被攻擊隨即就醫，且至警局報案及提出民事求償。

▲飼主看到家貓往外跑後，急忙追出來用網子撈捕。（圖／新北動保處提供）

依據新北市動物保護自治條例第7條第1項規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動，違者依同法第20條規定，處新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並得按次處罰。提醒飼主在公共區域管控寵物，除了避免寵物暴衝遺失或馬路上發生意外，另外有攻擊性行為動物更應做好管控，本次事件後該貓隻已被飼主用籠子關好，不敢再讓貓逃出店外，且寵物皆應施打狂犬病疫苗避免感染，另針對貓隻攻擊民眾，面臨高額民事求償，得不償失。

新北市動保處呼籲，犬貓天生互不相容，因此建議家貓飼主應做好管理及防護措施，而外出寵物時也須依法規繫好牽繩或籠飼，以管控寵物，避免交通危險及防止對他人或動物造成傷害，如因過失使其他動物遭受傷害或造成他人傷害事故，飼主都需要承擔的責任和義務，不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。希望這類事件能引起更多人的重視，以確保公共安全。



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