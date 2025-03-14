員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞　公所也喊無奈

記者唐詠絮／彰化報導

狗狗大軍出動！彰化員林市與埔心鄉交界處，昨（13日）夜有民眾外出時，親眼目擊有超過20多隻流浪狗在街上出沒，當時他嚇傻了，只好不斷發出「噓」的聲音試圖將浪群趕走，由於去年底他的妻子才在同處遭到30多隻浪群追，還好附近有超商救了她，擔心萬一攻擊小孩怎麼辦。對此，轄區公所表示，附近有愛狗人士固定飼養，捕狗籠抓了又放，他們也頗為無奈。

▲彰化浪群暗夜出動。（圖／民眾提供）

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▲去年底被民眾目擊彰化浪群暗夜出動。（資料圖／民眾提供）

一名網友在彰化臉書社團po文指出，「今日散步到員林大道7段與源泉街的超商包裹，沒想到之前消失的流浪狗又出現了，比之前的浪狗還大隻，有夠恐怖的，沒有辦法想像，如果是小朋友經過會發生怎樣的事。」

去年6月財政部中區國稅局員林稽徵所後方，被民眾發現有多輛機車遭10多隻浪狗爬牆進入，將機車椅墊及電線啃咬到慘不忍睹，泡棉四處飛散，機車也被推倒，浪狗惡搞完後，又成群結隊離開，如今又聚集在員林大道7段與源泉街附近。

▲彰化浪群闖入員林稽徵處將機車坐墊咬破。（圖／民眾提供）

埔心公所指出，去年10月與彰化縣動物防疫所前往勘查，因犬隻聚集的地方及活動地點位在埔心鄉某私人土地廢棄工寮內，為了將浪狗帶往中途之家，當時不分晝夜放置誘捕籠抓了10多隻，有多隻遭愛狗人士放走，如今才剛過完農曆年，狗狗大軍又出現，真的倍感無奈。

▲彰化浪群暗夜出動。（圖／民眾提供）