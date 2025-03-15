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情侶被關門外「求貓幫開門」　幾分鐘後「喀啦」成功了！

@lucianmakeup El gatito cerrajero @Aquiles #gato ♬ sonido original - Lucian Makeup

記者李依融／綜合報導

國外情侶露西亞(Lucia)與男友費德里哥(Federico)被關在門外，唯一能拯救他們的只有在家的貓咪阿基里斯(Achilles)，只見兩人不斷對著家門低語，也能聽到貓咪「喵～喵～」回應，沒想到過了幾分鐘門真的開了！

露西亞與費德里哥回家發現被關在門外，雖然露西亞有鑰匙，但費德里哥的鑰匙意外留在屋內的門鎖上，導致門無法用鑰匙打開。阿基里斯聽到爸爸媽媽在門外的騷動，好奇地靠近門口喵喵叫，這對情侶也出聲引導，希望阿基里斯能幫忙開門，雖然成功率不高，但還是「賭一把」。

貓咪幫忙開門。（圖／翻攝自Tiktok@lucianmakeup）

▲阿基里斯幫了爸爸媽媽大忙。（圖／翻攝自Tiktok@lucianmakeup）

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沒想到過了幾分鐘，門隨著「喀拉」一聲打開了，阿基里斯從門縫走出來，露西亞與費德里哥也趕緊抱起愛貓感謝，他們表示，「要是阿基里斯沒有幫忙，我們就得找鎖匠了。」

當晚阿基里斯得到美味的鮪魚當作獎勵，事後情侶倆也在Tiktok上分享阿基里斯是如何開門的，只見喵星人靈巧地跳上門把輕輕一扳，門隨之打開。雖然阿基里斯幫了大忙，不過貓咪自己開門還是容易有意外，飼主務必謹慎留意主子的安危。

@lucianmakeup Respuesta a @Viceily Burgos Dlr Así abre la puerta @Aquiles #gato #cat #aquiles ♬ sonido original - Lucian Makeup

關鍵字： 貓咪救援情侶感動神技

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