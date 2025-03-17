東森寵物森友嘉年華北車K區登場　毛孩來玩超多好康帶回家

▲台北車站K區地下街是全台北最大室內寵物友善空間。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

台北車站K區地下街西廣場30日將舉辦「東森寵物森友嘉年華」，由東森寵物 x 慈愛動物醫院提供各種活動與好康，時間從下午2時到6時，邀請飼主帶著毛孩一起同樂。

東森寵物 x 慈愛動物醫院準備了趣味遊戲，包括九宮格、黃金鏟屎官、麻將賓果等，有機會贏得好禮，此外只要註冊東森寵物APP會員，就能體驗更多趣味活動拿獎品，現場還能免費參加養寵課程，不僅有滿滿的知識，還有機會獲得寵物護理好禮，此外還有迷因「奴才進貢袋」限量送！東森寵物也準備了熱銷的寵物零食、毛孩保健品55折起，更有惜物出清特價，讓飼主們別錯過便宜囤貨的好機會。

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▲慈愛動物醫院為毛孩健檢。（圖／東森寵物提供）

▲現場有免費講座，讓家長們更了解毛孩心事。（圖／東森寵物提供）

東森寵物與慈愛動物醫院邀請毛孩一起來玩，現場提供各種「毛孩友善設施」，包括寵物推車租借、準備尿布墊、寵物飲水區、寵物零食試吃，還有超萌布景讓毛孩打卡拍照，讓飼主們與毛孩空手來，帶著滿滿的好康與回憶回家。

台北車站K區地下街是全台北最大室內寵物友善空間，不管豔陽高照還是風吹雨打，東森寵物森友嘉年華都能讓毛孩們盡情放電。

▲各式文創攤位讓飼主逛個夠。（圖／東森寵物提供）

▲現場也安排公益擺攤。（圖／東森寵物提供）

【活動資訊】

日期：2025年3月30日（週日）

時間：下午2:00-6:00

地點：東森廣場 台北車站K區地下街西廣場（近K11出入口）

【活動亮點大公開！】

★免費送！「奴才進貢袋」

★奴才挑戰趣味遊戲

★免費暢玩攤位

★超限量特賣專區

★專業毛孩照護講座

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