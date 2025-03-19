三花貓踏踏撒嬌超沉浸　「四手聯彈」順序錯突愣住

實習記者陳安榆／採訪報導

貓界音樂家！來自新北市的8歲三花喵星人「李比比」超級喜歡踏踏撒嬌，甚至是會「四手聯彈」，不過卻一整個大當機。原來是牠太沉浸於踩踩的過程，原本用兩隻手演奏的牠，突然再加入兩腳，導致反應不過來。表情彷彿是在說「我現在該換哪隻」，愣住後手忙腳亂地的模樣笑翻飼主。

比比黏人的同時也很有禮貌，如果自己想要找人玩，但是主人正在房間忙著工作，牠就會默默的站在門口，露出半張臉偷看，不好意思打擾，直到聽到飼主的呼喚才會開心地進來。由於先前還有另外兩位飼養者，不知道是不是照顧的沒有很上心，剛到家的比比並不是像現在一樣那麼親人，反而很怕人，完全無法接近。

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▲比比面對喜歡的人總是會用頭大力撞對方。（圖／網友@wind_operator提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



從靠近一公尺就會被哈氣攻擊或是躲起來，到現在慢慢敞開心房，花了很久的時間。飼主笑著回憶，當初開始放下戒備時，比比在要睡覺時都會跳上床來撒嬌踏踏，表現的都很含蓄，「本來只會用兩隻手手，後來變成兩隻手手踏一踏，會有一隻腳進來打拍子」，近期發現牠居然一次用四隻，可能是同時要思考太多，所以直接手忙腳亂了。

▲比比的個性超親人，實際上也是花了很多時間才讓牠卸下心防。（圖／網友@wind_operator提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



比比還有一個特別的習慣，就是遇到喜歡的人會用頭用力撞對方。「演奏」的影片發佈後高達14萬次瀏覽，網友紛紛留言「可以來我們饅頭店嗎？」、「是在練習爵士鼓吧」、「各忙各的踏踏」、「這個按摩師傅我想預約一下」、「這隻是四腳驅動的」，釣出不少奴才的共鳴。